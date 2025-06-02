أعراض فور الاستيقاظ تكشف إصابتك بجرثومة المعدة

الإثنين 02 يونيو-حزيران 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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جرثومة المعدة من أكثر الأمراض المزعجة التي تصيب العديد من الأشخاص وغالبًا ما ينتج عنها العديد من الأعراض المزعجة التي تتطلب الانتباه جيدًا والحرص على استشارة الطبيب المختص لتجنب تفاقم المشكلة والحصول على العلاج المناسب.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز علامات الإصابة بجرثومة المعدة أثناء الصباح وفقًا لما ذكره موقع "medical news today".أعراض جرثومة المعدة عند الاستيقاظ

1- ألم المعدةألم المعدة عند الاستيقاظ هو أكثر الأعراض شيوعًا وراء الإصابة بجرثومة المعدة، حيث يشعر الشخص بألم حارق في المعدة حيث يكون الألم المضاعف نتيجة فراغ المعدة قبل تناول أي أطعمة أو شرب أي مشروبات، وقد يتحسن الألم بعد الأكل أو تناول أي أدوية.

2- الغثيان والقيءقد يواجه بعض الأشخاص المصابون بجرثومة في المعدة من الشعور بالغثيان والقيء، وذلك عند الاستيقاظ مباشرة وغالبًا ما يحدث ذلك؛ نتيجة تهيج والتهاب بطانة المعدة الذي تسببه البكتيريا.

3- التجشؤعادة ما يلاحظ بعض الأشخاص كثرة الشعور بالتجشؤ عند الاستيقاظ وكذلك أثناء اليوم، حيث يحدث ذلك نتيجة كثرة غازات البطن التي تسببها جرثومة المعدة واضطرابات الهضم المزعجة.

4- فقدان الشهيةيلاحظ بعض الأشخاص الإصابة بفقدان في الشهية، مما يشير إلى المعاناة من جرثومة المعدة، وبالتالي يترتب على ذلك الشعور بالشبع بعد تناول جزء قليل من الإفطار وعليه يعاني الشخص من فقدان الوزن السريع.

5- رائحة الفم الكريهةظهور رائحة الفم الكريهة فور الاستيقاظ من أكثر الأعراض شيوعًا وراء الإصابة بجرثومة المعدة؛ نتيجة اضطرابات المعدة المزعجة والالتهابات الموجودة في المعدة وعادة ما يحدث لك بشكل ملحوظ عند الاستيقاظ قبل تنظيف الفم