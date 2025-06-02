قبل العيد- 3 علامات تستدعي التخلص من لحم الأضحية

الإثنين 02 يونيو-حزيران 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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هناك علامات إذا ظهرت على لحم الأضحية بعد الذبح، يجب التخلص منه على الفور، حسبما ذكرت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الغذاء.

خبراء تغذية يحذرون من هذه الأخطاء عند تحضير وتناول الفتة علامات لحم الأضحية غير الصالح للأكل

1- الصفراءوأضافت تاج الدين: "إذا لاحظت أن لحم الأضحية يميل للون الأصفر، خاصةً الطحال والكبد، من الضروري التخلص منه فورًَا".

وأوضحت استشاري سلامة الغذاء أن هذا اللون دليل على أن الأضحية مصابة بمرض الصفراء، مؤكدةً أن لحمها غير صالح للأكل.

2- ديدان الساركوسيستوشددت على ضرورة التخلص من لحم الأضحية، إذا كان يحتوي على ديدان الساركوسيست، التي تتسم بالمواصفات التالية:بيضاء اللون.بيضاوية الشكل.

يتراوح طولها بين 3 و4 سم.

3- الهزالواختتمت تاج الدين حديثها بالإشارة إلى أن الهزال من العلامات التي تستدعي التخلص من لحم الأضحية.

إليك الأعراض وطرق الوقايةونقلًا عن وكالة APHIS التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، يعتبر الهزال مرضًا عصبيًا قاتلًا يصيب بعض الحيوانات، مثل الغزلان والأغنام.

ويتسبب الهزال في تشوه بعض البروتينات تدعى البريونات لدى الحيوان المصاب، مما يؤدي إلى تلف خلايا دماغه