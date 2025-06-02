حرب البورسلان! الخليج يضرب بيد من نار ويغلق الأبواب أمام الصين والهند

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في خطوة حازمة ومفاجئة هزت الأسواق، أعلن مجلس التعاون الخليجي فرض رسوم إغراق قاتلة على واردات الأدوات الصحية الخزفية من الصين والهند، في قرار يُشبه "إعلان حرب تجارية" لحماية الصناعات الخليجية التي كانت تحت تهديد السقوط بسبب الممارسات العدوانية في التسعير.
القرار الذي اتخذته اللجنة الوزارية المعنية بالصناعة بدول المجلس، جاء استجابة لتوصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بعد تحقيقات مطوّلة كشفت عن إغراق متعمد للأسواق الخليجية بمنتجات مثل:
المجالي المغاسل وقواعدها أحواض الاستحمام والبيديه مقاعد المراحيض والسيفونات المباول والمستلزمات الصحية الثابتة بدءًا من 8 يوليو 2025، ستُفرض هذه الرسوم الثقيلة لمدة 5 سنوات، وتتراوح نسبها بين: 33.8% إلى 51% على منتجات الصين 21.4% إلى 83.4% على منتجات الهند الخطوة ليست فقط لحماية السوق المحلي، بل هي صرخة اقتصادية مدوية تؤكد أن دول الخليج لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يحاول تحطيم صناعاتها الوطنية باسم التنافسية الزائفة.
ترقّب... فالعواقب قد تكون أبعد من مجرد رسوم! هل تبدأ شرارة مواجهة أوسع في التجارة الدولية؟