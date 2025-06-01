بعد جدل كبير.. هل ينسحب النصر من دوري أبطال آسيا 2؟

الأحد 01 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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حسم نادي النصر السعودي موقفه من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2 للنسخة المقبلة 2025-2026.

وفشل فريق النصر في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، أهم بطولات القارة، بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين ليهبط لبطولة أبطال آسيا 2.

وتحدثت تقارير في الفترة الماضية عن دراسة النصر الانسحاب من البطولة الآسيوية الثانية في الأهمية وهو ما نفته الإدارة تماماً.

وأوضحت مصادر من داخل النصر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "لا توجد نية لانسحاب النصر من دوري أبطال آسيا 2 خوفاً من توقيع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات على النادي".

وفي سياق متصل، شدد التقرير على استمرار ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي للنصر في منصبه وذلك رداً على التقارير التي أفادت برحيله عن منصبه.

وشهدت الفترة الماضية أحاديث عدة عن نية النصر إجراء مجموعة من التغييرات الإدارية والفنية وذلك بغية إقناع البرتغالي كريستيانو رونالدو بالبقاء في العاصمة الرياض.

علماً بأن الجمعان تولى منصبه في شتاء العام الحالي 2025 بسبب خبراته ودراساته التي مكَّنته من الصعود لهذا المنصب المهم.

ويعاني فريق النصر من الفشل في التتويج بأي بطولة رسمية منذ انتقال كريستيانو رونالدو للفريق في شتاء 2023 رغم تقديمه مستويات مذهلة وتتويجه مرتين هدافاً للدوري السعودي