بعد جدل كبير.. هل ينسحب النصر من دوري أبطال آسيا 2؟ اعتقال 500 شخص في فرنسا خلال الاحتفالات بفوز دوري أبطال أوروبا بعد 33 هدفًا مع ولفرهامبتون.. البرازيلي كونيا يحقق حلم الانتقال لمانشستر يونايتد هكذا حوّلت الميليشيات العراقية بطاقات الائتمان إلى قناة لتهريب الدولار وفاة مختطف داخل سجون الحوثيين بظروف غامضة عاجل: الرئيس العليمي ورئيس الحكومة بن بريك يعودان الى العاصمة عدن وزير الأوقاف والإرشاد يقوم بزيارة ميدانية تفقدية لمخيمات حجاج اليمن في المشاعر المقدسة غروندبرغ يقول إنه ناقش مع وزير الخارجية المصري الوضع بالبحر الأحمر والسلام في اليمن اسرائيل ترتكب مجـ.زرة في موقع لتوزيع المساعدات في غزة وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟
حسم نادي النصر السعودي موقفه من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2 للنسخة المقبلة 2025-2026.
وفشل فريق النصر في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، أهم بطولات القارة، بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين ليهبط لبطولة أبطال آسيا 2.
وتحدثت تقارير في الفترة الماضية عن دراسة النصر الانسحاب من البطولة الآسيوية الثانية في الأهمية وهو ما نفته الإدارة تماماً.
وأوضحت مصادر من داخل النصر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "لا توجد نية لانسحاب النصر من دوري أبطال آسيا 2 خوفاً من توقيع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات على النادي".
وفي سياق متصل، شدد التقرير على استمرار ماجد الجمعان الرئيس التنفيذي للنصر في منصبه وذلك رداً على التقارير التي أفادت برحيله عن منصبه.
وشهدت الفترة الماضية أحاديث عدة عن نية النصر إجراء مجموعة من التغييرات الإدارية والفنية وذلك بغية إقناع البرتغالي كريستيانو رونالدو بالبقاء في العاصمة الرياض.
علماً بأن الجمعان تولى منصبه في شتاء العام الحالي 2025 بسبب خبراته ودراساته التي مكَّنته من الصعود لهذا المنصب المهم.
ويعاني فريق النصر من الفشل في التتويج بأي بطولة رسمية منذ انتقال كريستيانو رونالدو للفريق في شتاء 2023 رغم تقديمه مستويات مذهلة وتتويجه مرتين هدافاً للدوري السعودي