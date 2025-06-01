بعد 33 هدفًا مع ولفرهامبتون.. البرازيلي كونيا يحقق حلم الانتقال لمانشستر يونايتد

الأحد 01 يونيو-حزيران 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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توصل نادي مانشستر يونايتد لاتفاق للتعاقد مع ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون واندرارز وقال الناديان إن اللاعب البرازيلي سينضم بعقد لخمس سنوات.

وقال مصدر في الفريق إن يونايتد سيدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الدولي (26 عاما) والذي تبلغ قيمته حوالي 62.5 مليون جنيه إسترليني (84.12 مليون دولار). ويملك يونايتد أيضا خيار تمديد عقده لمدة عام.

وسجل كونيا 33 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 92 مباراة مع ولفرهامبتون منها 15 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وقال يونايتد في بيان “توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع ولفرهامبتون واندرارز للتعاقد مع ماتيوس كونيا في انتظار الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية الأخرى