اعتقال 500 شخص في فرنسا خلال الاحتفالات بفوز دوري أبطال أوروبا بعد 33 هدفًا مع ولفرهامبتون.. البرازيلي كونيا يحقق حلم الانتقال لمانشستر يونايتد هكذا حوّلت الميليشيات العراقية بطاقات الائتمان إلى قناة لتهريب الدولار وفاة مختطف داخل سجون الحوثيين بظروف غامضة عاجل: الرئيس العليمي ورئيس الحكومة بن بريك يعودان الى العاصمة عدن وزير الأوقاف والإرشاد يقوم بزيارة ميدانية تفقدية لمخيمات حجاج اليمن في المشاعر المقدسة غروندبرغ يقول إنه ناقش مع وزير الخارجية المصري الوضع بالبحر الأحمر والسلام في اليمن اسرائيل ترتكب مجـ.زرة في موقع لتوزيع المساعدات في غزة وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟ لماذا توقفت مفاوضات إطلاق الأسرى والمعتقلين في اليمن؟
توصل نادي مانشستر يونايتد لاتفاق للتعاقد مع ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون واندرارز وقال الناديان إن اللاعب البرازيلي سينضم بعقد لخمس سنوات.
وقال مصدر في الفريق إن يونايتد سيدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب الدولي (26 عاما) والذي تبلغ قيمته حوالي 62.5 مليون جنيه إسترليني (84.12 مليون دولار). ويملك يونايتد أيضا خيار تمديد عقده لمدة عام.
وسجل كونيا 33 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 92 مباراة مع ولفرهامبتون منها 15 هدفا في الدوري هذا الموسم.
وقال يونايتد في بيان “توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع ولفرهامبتون واندرارز للتعاقد مع ماتيوس كونيا في انتظار الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية الأخرى