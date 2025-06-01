وفاة مختطف داخل سجون الحوثيين بظروف غامضة

الأحد 01 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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توفي مختطف داخل سجون جماعة الحوثي في ظروف غامضة، بعد سنوات من الاختفاء القسري.

وقالت مصادر متطابقة، إن مختطفا يدعى "مسعد صالح الضحياني" توفي داخل سجن تابع لجماعة الحوثي في صنعاء.

وأضافت المصادر، أن أسرة الضحياني، تلقت اتصالًا هاتفيًا يفيد بوفاة رب الأسرة دون كشف ملابسات الحادثة وأسبابها.

وبحسب المصادر، فإن جماعة الحوثي اختطفت مسعد الضحياني قبل سنوات من منزله في قرية رَمَة بمديرية مريس في محافظة الضالع، واقتادته إلى جهة مجهولة، قبل أن تتأكد عائلته لاحقًا من وجوده في أحد سجون الجماعة في صنعاء، بعد أشهر من الإخفاء القسري