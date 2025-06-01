عاجل: الرئيس العليمي ورئيس الحكومة بن بريك يعودان الى العاصمة عدن

الأحد 01 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- عدن

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عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الأحد إلى مدينة عدن بعد نحو شهرين من مغادرتها، واستقراره في الرياض، يرافقه رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بريك، الذي يصل العاصمة عدن للمرة الأولى منذ تعيينه رئيسًا للحكومة مطلع مايو الماضي، خلفًا لأبن مبارك.

وقالت وكالة سبأ ان الرئيس كان في زيارة رسمية مثمرة الى روسيا الاتحادية، خلال الأيام الماضية، اجرى خلالها مباحثات ثنائية الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين في مجلس الدوما، والحكومة الروسية..

مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، قال ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سيواصل واعضاء المجلس جهودا لتعزيز دور الحكومة في مواجهة الازمة الاقتصادية والانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

واكد المصدر أن الرئيس سيعقد على هذا الصعيد لقاءات برئاسة الحكومة، وقيادات السلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة، لتشارك الخطط والسياسات الموجهة لتعزيز مسار الاصلاحات الشاملة، وتحسين الموارد العامة للدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي خصوصا في قطاعي الكهرباء، والمياه، ودعم معركة التحرير، واستعادة مؤسسات الدولة.

واشاد المصدر في ذات السياق، بالمواقف الاخوية في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، وتدخلاتهم الانسانية والإنمائية التي اسهمت في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وافشال مخططات المليشيات الارهابية لإغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة.

وكان الرئيس، قد شارك خلال زيارته الخارجية في القمتين العربية والاقتصادية بالعاصمة العراقية بغداد، وأجرى مشاورات في الرياض مع الاشقاء والاصدقاء، والفاعلين الاقليميين والدوليين بشأن مستجدات الوضع اليمني والتطورات في المنطقة، وسبل التخفيف من وطأة الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.