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وزير الأوقاف والإرشاد يقوم بزيارة ميدانية تفقدية لمخيمات حجاج اليمن في المشاعر المقدسة

الأحد 01 يونيو-حزيران 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مكة المكرمة
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تفقد معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، مخيمات حجاج بلادنا في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، للاطلاع على سير الترتيبات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

 

وخلال الجولة، التي رافقه فيها نائب وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ أنور العمري، ونائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، ووكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الخضر الرباش، اطلع الوزير شبيبة على تجهيزات الإيواء في المخيمات والخدمات العامة المقدمة، بما في ذلك الكهرباء، ودورات المياه، والخدمات المساندة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لتوفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج.

 

كما شملت الزيارة التفقدية موقع العيادة الطبية التابعة للبعثة الصحية اليمنية في مشعر منى، حيث شدد الوزير شبيبة على ضرورة استكمال تجهيز العيادة بكافة المستلزمات الطبية والصحية، قبل صعود الحجاج إلى المشاعر ، وضمان توفر الأدوية والطواقم الطبية اللازمة لتقديم أفضل رعاية صحية للحجاج.

 

وأكد معالي الوزير أن وزارة الأوقاف والإرشاد، وبالتنسيق مع الجهات اليمنية والسعودية ذات العلاقة، تولي اهتماماً بالغاً بتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة والاستعدادات الجارية لخدمة حجاج بلادنا في موسم حج هذا العام.

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