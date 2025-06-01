غروندبرغ يقول إنه ناقش مع وزير الخارجية المصري الوضع بالبحر الأحمر والسلام في اليمن اسرائيل ترتكب مجـ.زرة في موقع لتوزيع المساعدات في غزة وثائق تكشف: كيف تساعد إيران الحوثيين في التحايل على العقوبات الأمريكية؟ لماذا توقفت مفاوضات إطلاق الأسرى والمعتقلين في اليمن؟ باريس يحصد أول ألقابه في أبطال أوروبا بخماسية ثقيلة بشباك الإنتر اليمن: مسام تنزع أكثر من 7 آلاف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة خلال شهر مايو عمل تخريبي يخرج محطة مأرب الغازية عن الخدمة ''اللوبي الإنساني'' والدور المشبوه في اليمن.. الحكومة تعلق على تصريحات السفير البريطاني السابق وتعتبرها ''شهادة صادمة".. ماذا قال؟ الصحة العالمية تحذر وتدعو الحكومات إلى حظر عاجل لمنتجات التبغ 9 أسباب وراء ظهور بقع حمراء في الجسم- هذه طرق علاجها
التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأحد في عمّان بوزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي.
ووفق بيان مكتب المبعوث اطلع عليه محرر مأرب برس، تناول النقاش الوضع في اليمن، مع التركيز على الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لدفع عملية السلام، والمشاورات التي يجريها المبعوث مع أطراف النزاع بشأن المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما ناقشا الوضع في البحر الأحمر في ظل التوقف الأخير للأعمال العدائية بين الولايات المتحدة والحوثيين، وما يوفره ذلك من فرصة للبناء على التطورات لضمان حماية هذا الممر المائي الدولي الحيوي، بما يصب في مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي.
وجدّد الوزير عبد العاطي تأكيده على أهمية حل النزاع في اليمن ودعم مصر لدور الأمم المتحدة في جهود الوساطة.