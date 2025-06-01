غروندبرغ يقول إنه ناقش مع وزير الخارجية المصري الوضع بالبحر الأحمر والسلام في اليمن

الأحد 01 يونيو-حزيران 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأحد في عمّان بوزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي.

ووفق بيان مكتب المبعوث اطلع عليه محرر مأرب برس، تناول النقاش الوضع في اليمن، مع التركيز على الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لدفع عملية السلام، والمشاورات التي يجريها المبعوث مع أطراف النزاع بشأن المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما ناقشا الوضع في البحر الأحمر في ظل التوقف الأخير للأعمال العدائية بين الولايات المتحدة والحوثيين، وما يوفره ذلك من فرصة للبناء على التطورات لضمان حماية هذا الممر المائي الدولي الحيوي، بما يصب في مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي.

وجدّد الوزير عبد العاطي تأكيده على أهمية حل النزاع في اليمن ودعم مصر لدور الأمم المتحدة في جهود الوساطة.