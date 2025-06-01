باريس يحصد أول ألقابه في أبطال أوروبا بخماسية ثقيلة بشباك الإنتر

الأحد 01 يونيو-حزيران 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إنجازا تاريخيا بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة، على ملعب "أليانز أرينا" بميونخ، في النهائي، امس.

وفرض فريق العاصمة الفرنسية سيطرته على مجريات المشهد الختامي للمسابقة، حيث صنع العديد من الفرص لينجح في هز شباك "النيراتزوري" في 5 مناسبات.

وتناوب على تسجيل أهداف نادي باريس سان جيرمان كلّ من المغربي أشرف حكيمي، وديزيري دوي (ثنائية) والجورجي خفيتشيا كفاراتسخيليا وسيني مايولو، في الدقائق 12 و20 و63 و72 و86 من زمن المباراة.

وعوض باريس سان جيرمان إخفاقه في نهائي البطولة نسخة 2020 عندما خسر اللقب أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ليصبح ثاني فريق فرنسي يتوج باللقب بعد مارسيليا عام 1993.

كما نجح الإسباني لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في عالم التدريب، بعدما قاد فريقه للتتويج بالثلاثية التاريخية بعد سابق حسمه للدوري ومسابقة الكأس الفرنسيين.

في المقابل، خسر إنتر ميلان، النهائي الثاني له في آخر 3 سنوات بعد خسارته نهائي 2023 أمام مانشستر سيتي بإسطنبول بهدف دون رد، ليخفق في التتويج بلقبه الرابع على مدار مسيرته.