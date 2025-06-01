اليمن: مسام تنزع أكثر من 7 آلاف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة خلال شهر مايو

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نزعت فرق مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الماضي، 1689 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وأوضح مشروع مسام، في تقريره الأسبوعي، الصادر اليوم الأحد، أن فرقه نزعت خلال مايو المنصرم، 7400 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي ما تم نزعه، منذ انطلاقة المشروع في أواخر يونيو 2018، بلغ 497 ألفا و544 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وزرعت مليشيا الحوثي، مئات الآلاف من الألغام في طرقات ومزارع ومنازل المواطنين في عدة محافظات يمنية أدى انفجار بعضها إلى استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.