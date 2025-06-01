عمل تخريبي يخرج محطة مأرب الغازية عن الخدمة

الأحد 01 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعة خاصة

عدد القراءات 299

قال مسؤول محلي في مأرب أن اعتداء تخريبي، تسبب في خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي عن المدينة مأرب، اليوم الأحد.

وأفاد مدير فرع المؤسسة العامة للكهرباء في المحافظة، عبدالهادي بن جابر بإن أحد الأشخاص، ويدعى “مبخوت الحر”، قام بوضع خبطة على خطوط نقل الطاقة بجهد 33 كيلو فولت، التابعة لمنطقة العرقين، ما تسبب في توقف المحطة عن العمل.

وأشار إلى أن المؤسسة سترفع مذكرة رسمية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتسبب في هذا العمل.

ودعا بن جابر الأهالي إلى التعاون مع الجهات المختصة لحماية منشآت الكهرباء، مشددًا على أهمية الترشيد في استهلاك الطاقة، خاصة مع ارتفاع الطلب تزامنًا مع دخول فصل الصيف.