الصحة العالمية تحذر وتدعو الحكومات إلى حظر عاجل لمنتجات التبغ

الأحد 01 يونيو-حزيران 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، الحكومات إلى فرض حظر سريع على منتجات التبغ المُنكَّهة والنيكوتين، وذلك مع تزايد عدد مستخدمي التبغ من الشباب، وذكرت المنظمة بشكل خاص النكهات مثل المنثول والعلكة والحلوى القطنية (غزل البنات).

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ، اليوم السبت، إن هذه النكهات تحوّل المنتجات السامة إلى طعم مناسب للشباب.

وأضافت المنظمة أن تلك المنتجات مرتبطة أيضا بأمراض حادة في الرئة.

وفي الوقت الحالي، يحظر أكثر من 50 بلدا التبغ المنكَّه، ويحظر أكثر من 40 بلدا بيع السجائر الإلكترونية، ويحظر 5 منها السجائر الإلكترونية الوحيدة الاستخدام، ويحظر 7 منها مُنكّهات السجائر الإلكترونية، وما زالت الإضافات المُنكَّهة غير خاضعة للتنظيم في معظم الأحوال.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن النكهات والتغليف الأنيق للسجائر الإلكترونية والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي موجَّهة بشكل خاص إلى المستخدمين الشباب.

وفي عام 2022، استخدم 12.5% من القاصرين في المنطقة الأوروبية من منظمة الصحة العالمية، التي تضم 53 دولة، السجائر الإلكترونية، مقارنة بـ2% من البالغين.

وحذرت المنظمة من أن النكهات مصمَّمة لإثارة الفضول بين الأطفال والمراهقين وتشجيعهم على التجربة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإدمان.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الحظر قد يحمي الشباب، وقال مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان إن “النكهات تغذي موجة جديدة من الإدمان، ويجب حظرها”.

وأضاف أنهم “يقوضون عقودا من التقدم في مكافحة التبغ. ودون تحرك جريء، فإن وباء التبغ العالمي، الذي يقتل بالفعل نحو 8 ملايين شخص كل عام، سيستمر في أن يكون مدفوعا بالإدمان المغلَّف بنكهات جذابة”.