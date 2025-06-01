9 أسباب وراء ظهور بقع حمراء في الجسم- هذه طرق علاجها

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يعاني بعض الأشخاص من ظهور بقع زرقاء أو حمراء في الجسم، الأمر الذي قد يكون مؤشرًا على بعض المشكلات الصحية المزعجة، فما هي أسباب ذلك؟
في السياق التالي، يوضح " الكونسلتو"، أسباب ظهور بقع زرقاء في الجسم، وذلك حسبما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.
أسباب ظهور بقع حمراء في الجسميوضح استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن هناك عدة أسباب لظهور بقع زرقاء أو حتى حمراء في الجسم، ومنها ما يلي: 1-التهاب الأوعية الدموية.
2- نقص بعض الفيتامينات.
3- الضغط المرتفع. اقرأ أيضًا: لماذا تظهر بقع زرقاء على الجسم فجأة؟- حسام موافي يجيب
4- تناول دواء الكورتيزون.
5- تناول المكملات الغذائية خاصة ما يؤذ دون وصفة طبية. 6- المعاناة من فقرالدم.
7- الشعور الدائم بالتوتر و القلق.
8- التقدم في العمر.
9- العوامل الوراثية.علاج إزرقاق الجلدووفقًا لـ موقع "healthline"، فإن خطة العلاج التي يوصي بها الطبيب على السبب الكامن وراء زراقتك، حيث إنه على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من حالة تؤثر على مجرى الهواء أو التنفس، فقد يصف لك الطبيب علاجًا بالأكسجين التكميلي، في هذا العلاج، ستتلقى الأكسجين من خلال قناع أو أنبوب يُوضع في أنفك.
قد يصف لك الطبيب أدوية أو جراحة أو علاجات أخرى.إذا شُخِصت بظاهرة رينود، فقد ينصحك الطبيب بارتداء ملابس دافئة وتقليل وقت تواجدك في البيئات الباردة، بالإضافة لذلك فإنه في الحالات الشديدة، قد يصف لك الطبيب حاصرات قنوات الكالسيوم، أو حاصرات ألفا، أو أدوية موضعية تساعد على توسيع الأوعية الدموية