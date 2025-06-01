هجوم حوثي انتحاري يتحول إلى فخ قاتل شرق الحزم.. الجيش اليمني يفجّر المفاجأة ويردّ بقوة ساحقة! الضالع تحت قبضة الحزام الأمني: توحيد القرار الأمني ينهي فوضى النقاط العسكرية القارة المقزّمة.. حملة أفريقية لتصحيح خريطة العالم ومطالب بالتخلي عن أكثر النماذج الخرائطية تضليلا الشيخ حميد الأحمر يضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام خيانة قيادات في الشرعية تماهت مع مليشيا الحوثي وتنازلت لهم جزءًا من اسطول الخطوط الجوية اليمنية.. عاجل مجلة فوربس تكشف عن النادي الذي يتصدر قائمة الأندية الأعلى قيمة للعام الرابع تواليا وزير الدفاع الأميركي يحذر من تهديد وشيك... والصين ترد بغضب وزير خارجية السعودية يزحف بوفد اقتصادي رفيع المستوى إلى دمشق واحمد الشرع في طليعة المستقبلين أسعار الصرف في صنعاء وعدن رابطة الدوري الإنكليزي تعلن فوز رياضي عربي على جائزة أفضل هدف بالدوري الإنكليزي السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا لموظفي القطاع العام في سوريا
في تحوّل أمني لافت يعكس جدية القيادة الجنوبية في فرض الاستقرار، تسلمت قوات الحزام الأمني، يوم السبت، زمام السيطرة الكاملة على جميع النقاط العسكرية والأمنية في محافظة الضالع، بما فيها النقاط الممتدة على الطريق الدولي الاستراتيجي بين عدن وصنعاء.
يأتي هذا الانتشار الواسع تنفيذًا مباشراً لتوجيهات رفيعة من المجلس الانتقالي الجنوبي، تهدف إلى توحيد القرار الأمني في المحافظة، وإنهاء التداخلات بين التشكيلات المختلفة التي لطالما شكلت عائقاً أمام التنسيق الفعّال.
وصف القائد أحمد قائد القبة، قائد قوات الحزام الأمني في الضالع، هذه الخطوة بأنها "نقلة نوعية" في العمل الأمني، مشيرًا إلى أنها ستعزز من الانضباط وتُحكم السيطرة على واحدة من أبرز النقاط الجغرافية حساسية، كونها تربط الجنوب بالعاصمة صنعاء.
وأكد القبة أن المهام الأمنية باتت الآن تحت مظلة موحدة هي قيادة الحزام الأمني، الأمر الذي من شأنه تسريع الاستجابة لأي تهديدات ورفع جاهزية القوات في مواجهة التحديات المتصاعدة.
الخطوة وُصفت بأنها لحظة مفصلية في طريق ترسيخ الاستقرار بالضالع، ورسالة واضحة بأن فوضى المهام الأمنية قد ولّت، وأن القادم أكثر صرامة في فرض الأمن وضبط النظام على طريق الجنوب.