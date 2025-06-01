الضالع تحت قبضة الحزام الأمني: توحيد القرار الأمني ينهي فوضى النقاط العسكرية

الأحد 01 يونيو-حزيران 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 212

في تحوّل أمني لافت يعكس جدية القيادة الجنوبية في فرض الاستقرار، تسلمت قوات الحزام الأمني، يوم السبت، زمام السيطرة الكاملة على جميع النقاط العسكرية والأمنية في محافظة الضالع، بما فيها النقاط الممتدة على الطريق الدولي الاستراتيجي بين عدن وصنعاء.

يأتي هذا الانتشار الواسع تنفيذًا مباشراً لتوجيهات رفيعة من المجلس الانتقالي الجنوبي، تهدف إلى توحيد القرار الأمني في المحافظة، وإنهاء التداخلات بين التشكيلات المختلفة التي لطالما شكلت عائقاً أمام التنسيق الفعّال.

وصف القائد أحمد قائد القبة، قائد قوات الحزام الأمني في الضالع، هذه الخطوة بأنها "نقلة نوعية" في العمل الأمني، مشيرًا إلى أنها ستعزز من الانضباط وتُحكم السيطرة على واحدة من أبرز النقاط الجغرافية حساسية، كونها تربط الجنوب بالعاصمة صنعاء.

وأكد القبة أن المهام الأمنية باتت الآن تحت مظلة موحدة هي قيادة الحزام الأمني، الأمر الذي من شأنه تسريع الاستجابة لأي تهديدات ورفع جاهزية القوات في مواجهة التحديات المتصاعدة.

الخطوة وُصفت بأنها لحظة مفصلية في طريق ترسيخ الاستقرار بالضالع، ورسالة واضحة بأن فوضى المهام الأمنية قد ولّت، وأن القادم أكثر صرامة في فرض الأمن وضبط النظام على طريق الجنوب.