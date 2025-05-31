مجلة فوربس تكشف عن النادي الذي يتصدر قائمة الأندية الأعلى قيمة للعام الرابع تواليا وزير الدفاع الأميركي يحذر من تهديد وشيك... والصين ترد بغضب وزير خارجية السعودية يزحف بوفد اقتصادي رفيع المستوى إلى دمشق واحمد الشرع في طليعة المستقبلين أسعار الصرف في صنعاء وعدن رابطة الدوري الإنكليزي تعلن فوز رياضي عربي على جائزة أفضل هدف بالدوري الإنكليزي السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا لموظفي القطاع العام في سوريا افتتاح مستوصف مأرب الطبي العام ومشروع العيادات الطبية المجانية بالمحافظة. الحج بين قدسية العبادة والحفاظ على البيئة (تقرير) كيف قرأ اليمنيون تصريحات العليمي الأخيرة.. شجاعة أم ضعف؟ النفط والمعادن تشكل لجنة لاستلام قطاع العقلة بشبوة خلفًا للشركة النمساوية OMV
قالت مجلة فوربس إن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تصدر قائمة الأندية الأعلى قيمة في العالم للعام الرابع تواليا بتقييم يصل إلى 6.6 مليار دولار.
وأضافت المجلة في تقرير نشرته أمس الجمعة أن ريال مدريد أصبح أول ناد لكرة القدم يحقق مليار دولار في عام واحد بعدما بلغت إيراداته القياسية 1.13 مليار دولار خلال موسم 2023-2024.
وقالت شركة ديلويت في وقت سابق من هذا العام إن النادي الإسباني، وهو ثاني فريق رياضي في التاريخ يحقق مليار دولار في عام واحد بعد دالاس كاوبويز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، أصبح أول ناد لكرة القدم يحقق مليار يورو كإيرادات في عام واحد.
ويحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز الثاني في قائمة فوربس بقيمة 6.6 مليار دولار بعد تحقيق إيرادات بلغت 834 مليون دولار في موسم 2023-2024 بالرغم من تقديمه موسما للنسيان بالدوري الإنجليزي الممتاز إذ احتل المركز الثامن.
ويأتي برشلونة، منافس ريال مدريد في الدوري الإسباني، في المركز الثالث بقيمة 5.65 مليار دولار، بينما يأتي ليفربول ومانشستر سيتي في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.
وأدرجت مجلة فوربس ستة فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن قائمة أعلى عشرة أندية قيمة، إذ جاء أرسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي في القائمة بعد بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان