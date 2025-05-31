أسعار الصرف في صنعاء وعدن

السبت 31 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت بتاريخ 31/05/2025

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 534

بيع الدولار 536

شراء السعودي 139.80

بيع السعودي 140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 2527

بيع الدولار 2535

شراء السعودي 665

بيع السعودي 667