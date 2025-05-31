أسعار الصرف في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت بتاريخ 31/05/2025
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2527
بيع الدولار 2535
شراء السعودي 665
بيع السعودي 667