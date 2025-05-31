آخر الاخبار

أسعار الصرف في صنعاء وعدن رابطة الدوري الإنكليزي تعلن فوز رياضي عربي على جائزة أفضل هدف بالدوري الإنكليزي السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا لموظفي القطاع العام في سوريا افتتاح مستوصف مأرب الطبي العام ومشروع العيادات الطبية المجانية بالمحافظة. الحج بين قدسية العبادة والحفاظ على البيئة (تقرير) كيف قرأ اليمنيون تصريحات العليمي الأخيرة.. شجاعة أم ضعف؟ النفط والمعادن تشكل لجنة لاستلام قطاع العقلة بشبوة خلفًا للشركة النمساوية OMV التوقيت والقنوات الناقلة لنهائي أبطال أوروبا تقرير حديث: ''الريال اليمني فقد أكثر من نصف قيمته منذ هجمات الحوثيين على منشآت نفطية في أكتوبر 2022'' ودّع السرعة في العلاقة الحميمة! أسرار مذهلة لليالي أطول وإثارة لا تُنسى

أسعار الصرف في صنعاء وعدن

السبت 31 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 154

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مساء اليوم السبت بتاريخ 31/05/2025

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار                    534

بيع الدولار                      536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي             140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              2527

بيع الدولار                 2535

شراء السعودي             665

بيع السعودي              667

إقراء أيضاً
افتتاح مستوصف مأرب الطبي العام ومشروع العيادات الطبية المجانية بالمحافظة.
كيف قرأ اليمنيون تصريحات العليمي الأخيرة.. شجاعة أم ضعف؟
النفط والمعادن تشكل لجنة لاستلام قطاع العقلة بشبوة خلفًا للشركة النمساوية OMV
تقرير حديث: ''الريال اليمني فقد أكثر من نصف قيمته منذ هجمات الحوثيين على منشآت نف
نهاية عهد نفطي في شبوة… اليمن تتسلم رسمياً قطاع S2 من العملاق النمساوي OMV!
مأساة صامتة في اليمن: آلاف الأسرى يُتركون للموت البطيء وسط خلافات سياسية لا ترحم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول