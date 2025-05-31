كيف قرأ اليمنيون تصريحات العليمي الأخيرة.. شجاعة أم ضعف؟ النفط والمعادن تشكل لجنة لاستلام قطاع العقلة بشبوة خلفًا للشركة النمساوية OMV التوقيت والقنوات الناقلة لنهائي أبطال أوروبا تقرير حديث: ''الريال اليمني فقد أكثر من نصف قيمته منذ هجمات الحوثيين على منشآت نفطية في أكتوبر 2022'' ودّع السرعة في العلاقة الحميمة! أسرار مذهلة لليالي أطول وإثارة لا تُنسى نهاية عهد نفطي في شبوة… اليمن تتسلم رسمياً قطاع S2 من العملاق النمساوي OMV! سفاح الساحل يعلن التمرد: مقداد فتيحة يتحدى الدولة ويقود تمرداً دموياً في قلب سوريا! مأساة صامتة في اليمن: آلاف الأسرى يُتركون للموت البطيء وسط خلافات سياسية لا ترحم! ليلة حمراء في الفاخر.. قوات مشتركة تتسلل خلف خطوط الحوثيين وتقضي على مجموعة داخل منزل قيادي بارز كيف ينظف النوم عقولنا؟
أعلنت وزارة النفط والمعادن، تشكيل لجنة لاستلام القطاع النفطي S2 في العقلة، وذلك بعد قرار شركة "OMV" النمساوية للطاقة إنهاء عملياتها بشكل نهائي في القطاع، وتسريح موظفيها اليمنيين، عقب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 نتيجة القصف الحوثي.
وقالت الوزارة في مذكرة لها إنها شكلت لجنة تتولى مهمة استلام القطاع من الشركة التي ينتهي عملها اليوم السبت31 مايو.
وتشكلت اللجنة من تسعة أعضاء ورئيس على النحو التالي:
ويأتي القرار بعد أيام من توجيه رئيس الحكومة سالم بن بريك إلى وزارة النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2)، اعتباراً من 1 يونيو/حزيران 2025، ونقل النفط الخام في الخزانات إلى كهرباء عدن.