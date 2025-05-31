النفط والمعادن تشكل لجنة لاستلام قطاع العقلة بشبوة خلفًا للشركة النمساوية OMV

السبت 31 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة النفط والمعادن، تشكيل لجنة لاستلام القطاع النفطي S2 في العقلة، وذلك بعد قرار شركة "OMV" النمساوية للطاقة إنهاء عملياتها بشكل نهائي في القطاع، وتسريح موظفيها اليمنيين، عقب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 نتيجة القصف الحوثي.

وقالت الوزارة في مذكرة لها إنها شكلت لجنة تتولى مهمة استلام القطاع من الشركة التي ينتهي عملها اليوم السبت31 مايو.

وتشكلت اللجنة من تسعة أعضاء ورئيس على النحو التالي:

ويأتي القرار بعد أيام من توجيه رئيس الحكومة سالم بن بريك إلى وزارة النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2)، اعتباراً من 1 يونيو/حزيران 2025، ونقل النفط الخام في الخزانات إلى كهرباء عدن.