التوقيت والقنوات الناقلة لنهائي أبطال أوروبا

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تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم نحو نهائي أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.
وتنطلق المباراة مساء اليوم الساعة 10 بتوقيت مكة، على beIN SPORTS 1 تعليق عصام الشوالي، وbeIN SPORTS 2 تعليق حسن العيدروس.