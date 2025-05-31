التوقيت والقنوات الناقلة لنهائي أبطال أوروبا

السبت 31 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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‏تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم نحو نهائي أبطال أوروبا، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

وتنطلق المباراة مساء اليوم الساعة 10 بتوقيت مكة، على beIN SPORTS 1 تعليق عصام الشوالي، وbeIN SPORTS 2 تعليق حسن العيدروس.