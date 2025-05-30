ريال مدريد يتعاقد مع أرنولد من ليفربول لست سنوات

الجمعة 30 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - رويترز

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أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع ترينت ألكسندر-أرنولد قادما من ليفربول لست سنوات.

ونال أرنولد تشجيعا حماسيا من جماهير ليفربول في ظهوره الأخير بقميص بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي إذ ودع اللاعب المعروف بلقب ‘خريج أكاديمية الفريق’ النادي الذي نشأ فيه باكيا بعد قضائه عقدين بين صفوفه.

وتعرض قائد ليفربول الثاني لصيحات استهجان من بعض جماهير الفريق في وقت سابق من الشهر الجاري في أول مباراة له بعد تأكيد رحيله في نهاية الموسم.

لكن زملاء ألكسندر-أرنولد (26 عاما) دافعوا عنه بشدة ومن بينهم آندي روبرتسون ومحمد صلاح، بينما قال المدرب السابق يورجن كلوب، وهو من منح الظهير الأيمن فرصة المشاركة لأول مرة عام 2016، إنه أغلق التلفزيون عندما سمع صيحات الاستهجان.

ولا تزال طريقة رحيل ألكسندر أرنولد، في صفقة انتقال مجاني، تثير استياء جماهير ليفربول، وقد اعترف اللاعب ببعض الاستياء من استقبال الجماهير له