وزير الأوقاف والإرشاد يعقد لقاء موسعاً مع المرشدين المرافقين لبعثة الحج اليمنية ١٤٤٦هـ الحوثيون يعترفون لاول مرة: إسرائيل دمرت 8 طائرات مدنية في مطار صنعاء الرئيس العليمي يطلب من روسيا تزويد اليمن بمنظومة دفاع جوي ويكشف: الحوثيون هددوا بقصف مطاراتنا (شاهد المقابلة كاملة) ميلاد جديد لجمعية البنوك اليمنية: قيادة جديدة وخطط طموحة من قلب عدن ضربات موجعة في الظلام: روسيا تستهدف قاعدة جوية أوكرانية في أوديسا وتُعطل خطوط التناوب محمد صلاح يتفوق على نجوم أوروبا ويتصدر قائمة الأكثر تأثيرا عالميا علماء يكتشفون المفتاح الذهبي لعلاج تلف الكلى ووقف الفشل الكلوي معركة الفجر.. قوات الجيش تحبط هجوماً حوثياً مزدوجاً وتنتقل للهجوم في الضالع ملفات التعاون الأمني والعسكري يناقشها رئيس هيئة الأركان مع الإدارة الأميركية الذكاء الاصطناعي يقلب موازين البحث في في غوغل
قالت جماعة الحوثي الإرهابية إن الاحتلال الإسرائيلي دمر ثماني طائرات مدنية منذ بدء هجماته على اليمن في يوليو من العام الماضي.
وأوضح مدير عام مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين خالد الشايف أن الطائرات المدمرة خمس منها تتبع الخطوط الجوية اليمنية وطائرة رئاسية، وطائرة شحن حكومية، وأخرى تابعة لشركة السعيدة.
وأضاف أن الغارة الإسرائيلة التي نفذت الأربعاء الماضي وقعت قرب مدرج الإقلاع والهبوط، تلتها ثلاث غارات استهدفت ساحة الطيران والطائرة الأخيرة العاملة في المطار والتابعة للخطوط الجوية اليمنية.
وأشار الشايف في مؤتمر صحفي إلى أن الغارات الإسرائيلية تهدف لعزل اليمنيين عن العالم، مبينا أن الطائرة اليمنية المستهدفة وصلت من الأردن وعلى متنها مائة وخمسون راكباً، وكان من المقرر أن تنقل نحو ثلاثمائة حاج إلى مكة ضمن رحلتين وتم استهدافها قبل موعد صعود الركاب.