الحوثيون يعترفون لاول مرة: إسرائيل دمرت 8 طائرات مدنية في مطار صنعاء

الجمعة 30 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قالت جماعة الحوثي الإرهابية إن الاحتلال الإسرائيلي دمر ثماني طائرات مدنية منذ بدء هجماته على اليمن في يوليو من العام الماضي.

وأوضح مدير عام مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين خالد الشايف أن الطائرات المدمرة خمس منها تتبع الخطوط الجوية اليمنية وطائرة رئاسية، وطائرة شحن حكومية، وأخرى تابعة لشركة السعيدة.

وأضاف أن الغارة الإسرائيلة التي نفذت الأربعاء الماضي وقعت قرب مدرج الإقلاع والهبوط، تلتها ثلاث غارات استهدفت ساحة الطيران والطائرة الأخيرة العاملة في المطار والتابعة للخطوط الجوية اليمنية.

وأشار الشايف في مؤتمر صحفي إلى أن الغارات الإسرائيلية تهدف لعزل اليمنيين عن العالم، مبينا أن الطائرة اليمنية المستهدفة وصلت من الأردن وعلى متنها مائة وخمسون راكباً، وكان من المقرر أن تنقل نحو ثلاثمائة حاج إلى مكة ضمن رحلتين وتم استهدافها قبل موعد صعود الركاب.