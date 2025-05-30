ميلاد جديد لجمعية البنوك اليمنية: قيادة جديدة وخطط طموحة من قلب عدن

الجمعة 30 مايو 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

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في خطوة حاسمة لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، شهد المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن صباح اليوم، انعقاد الاجتماع الانتخابي الموسع لجمعية البنوك اليمنية، بحضور ممثلي البنوك العاملة وتحت إشراف مباشر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأسفر الاجتماع عن انتخاب قيادة جديدة للجمعية، حيث تم اختيار:

الدكتور أحمد بن سنكر، المدير العام للبنك الأهلي اليمني، رئيسًا للجمعية الأستاذ حاشد الهمداني، الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي، أمينًا عامًا

واعتمدت الجمعية مدينة عدن مقرًا رئيسيًا لأعمالها، ضمن توجه استراتيجي لتفعيل حضورها المؤسسي من العاصمة المؤقتة، وتعزيز التنسيق مع البنك المركزي، بما يسهم في تحقيق استقرار النظام المصرفي وتطوير الأداء البنكي.

كما تم انتخاب هيئة تنفيذية مكونة من أحد عشر عضوًا، بالإضافة إلى لجنة رقابة وتفتيش، ضمت قيادات مصرفية بارزة من مختلف البنوك العاملة، من بينهم:

عبدالسلام الوردي (بنك القطيبي)

– مديرًا ماليًا عمرو مهيوب (بنك الكريمي)

– مسؤول القيد والمتابعة بشير سلطان (بنك التضامن)

– مسؤول الشؤون الفنية حسين السري (بنك عدن الأول)

– مسؤول الثقافة والعلاقات محمد عبد الولي (بنك سبأ الإسلامي)

– مسؤول التقييم المهني وأكد ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الحوكمة المصرفية ورفع كفاءة الرقابة الذاتية، بما يحقق التكامل مع سياسات البنك المركزي ويخدم التعافي الاقتصادي الوطني.

وشهد الاجتماع أيضًا إقرار خطة لإعادة صياغة النظام الأساسي للجمعية وتقديمه للمصادقة، إضافة إلى توجه لتوسيع قاعدة العضوية والتعاون الوثيق مع البنك المركزي في تطوير السياسات النقدية المستقبلية.

خطوة استراتيجية تمهد لمشهد مصرفي أكثر استقرارًا واحترافية… من قلب عدن، تبدأ مرحلة جديدة بثقة وتفاؤل.