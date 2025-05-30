ميلاد جديد لجمعية البنوك اليمنية: قيادة جديدة وخطط طموحة من قلب عدن ضربات موجعة في الظلام: روسيا تستهدف قاعدة جوية أوكرانية في أوديسا وتُعطل خطوط التناوب محمد صلاح يتفوق على نجوم أوروبا ويتصدر قائمة الأكثر تأثيرا عالميا علماء يكتشفون المفتاح الذهبي لعلاج تلف الكلى ووقف الفشل الكلوي معركة الفجر.. قوات الجيش تحبط هجوماً حوثياً مزدوجاً وتنتقل للهجوم في الضالع ملفات التعاون الأمني والعسكري يناقشها رئيس هيئة الأركان مع الإدارة الأميركية الذكاء الاصطناعي يقلب موازين البحث في في غوغل تحذير ات .. حروب المستقبل ستدار بالخوارزميات قبل الرصاص نتنياهو يعلن قبول إسرائيل مقترح لوقف إطلاق النار في غزة سفراء الاتحاد الأوروبي من عدن يشددون على الوحدة والإصلاحات .. تفاصيل الزيارة
في تصعيد لافت ضمن سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة، أعلن سيرغي ليبيديف، منسق حركة العمل السري الموالية لموسكو، أن الجيش الروسي شنّ ثلاث ضربات دقيقة استهدفت مواقع استراتيجية في مدينة أوديسا، كانت إحداها موجهة مباشرة نحو قاعدة جوية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ليبيديف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "وقعت الضربات في الساعة 19:51، 23:05، و00:00، إحداها كانت قوية بشكل لافت وأدت إلى انفجار عنيف داخل القاعدة الجوية."
كما كشف عن أن هذه العمليات العسكرية لم تقتصر على أوديسا، إذ تمكنت القوات الروسية من تعطيل تناوب القوات الأوكرانية في محوري كراسنوارميسك وديميتروف، ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي تطور ميداني آخر، أشارت التقارير إلى أن ضربة روسية استهدفت جزءًا من مقاطعة زابوروجيه، أسفرت عن عرقلة تحركات القوات الأوكرانية في اتجاه غولياي بوليي.
تأتي هذه الضربات في إطار الرد الروسي المتكرر على هجمات أوكرانية تستهدف أهدافًا مدنية، بحسب الكرملين، الذي أكد مرارًا أن الجيش الروسي لا يوجه نيرانه نحو منشآت مدنية أو مؤسسات اجتماعية، بل يركز على البنية التحتية العسكرية ومراكز الاتصالات ومرافق الطاقة والصناعة الدفاعية.
وتندرج هذه التطورات ضمن سياق العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو في فبراير 2022، والتي تقول إنها تهدف إلى "حماية سكان دونباس من اضطهاد نظام كييف".