ميلاد جديد لجمعية البنوك اليمنية: قيادة جديدة وخطط طموحة من قلب عدن ضربات موجعة في الظلام: روسيا تستهدف قاعدة جوية أوكرانية في أوديسا وتُعطل خطوط التناوب محمد صلاح يتفوق على نجوم أوروبا ويتصدر قائمة الأكثر تأثيرا عالميا علماء يكتشفون المفتاح الذهبي لعلاج تلف الكلى ووقف الفشل الكلوي معركة الفجر.. قوات الجيش تحبط هجوماً حوثياً مزدوجاً وتنتقل للهجوم في الضالع ملفات التعاون الأمني والعسكري يناقشها رئيس هيئة الأركان مع الإدارة الأميركية الذكاء الاصطناعي يقلب موازين البحث في في غوغل تحذير ات .. حروب المستقبل ستدار بالخوارزميات قبل الرصاص نتنياهو يعلن قبول إسرائيل مقترح لوقف إطلاق النار في غزة سفراء الاتحاد الأوروبي من عدن يشددون على الوحدة والإصلاحات .. تفاصيل الزيارة
فرض النجم المصري محمد صلاح اسمه كأكثر اللاعبين تأثيرا في كرة القدم العالمية، متفوقا على أبرز المواهب الشابة وأبرز نجوم القارة الأوروبية.
محمد صلاح يتفوق على نجوم أوروبا ويتصدر قائمة الأكثر تأثيرا عالميا Globallookpress هذا ما كشفه التقرير الأخير الصادر عن المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES، الذي استند إلى تحليل دقيق لأداء اللاعبين في مختلف المراكز، وشمل مؤشرات متعددة مثل دقائق اللعب، والمساهمة في تسجيل وصناعة الأهداف، والتأثير المباشر على نتائج المباريات.
ورغم تراجع مستوى ليفربول في بعض فترات الموسم، إلا أن محمد صلاح ظل ثابتا على أدائه المميز، فكان هدافا وصانعا وقائدا حقيقيا لهجوم الفريق.
لم يقتصر دوره على تسجيل الأهداف، بل كان المحرك الأساسي للمنظومة الهجومية، ما جعله في صدارة اللاعبين الأكثر تأثيرا بنتائج فرقهم.
وتفوّق محمد صلاح في التقييم العام على عدد من أبرز نجوم الجيل الصاعد في أوروبا، من بينهم لامين جمال وبيدري من برشلونة، وكيليان مبابي، وفلوريان فيرتز، حيث نال أعلى معدل إجمالي بين جميع اللاعبين المشمولين في التقرير.
أرقام استثنائية 47 مساهمة تهديفية في الدوري: 29 هدفا و18 تمريرة حاسمة.
أول لاعب في تاريخ "البريميرليغ" يسجل ويصنع في مباراتي الذهاب والإياب ضد مانشستر سيتي في موسم واحد.
244 هدفا بقميص ليفربول، ليصعد إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.
185 هدفا في الدوري الإنجليزي، متجاوزا سيرجيو أجويرو ليصبح خامس الهدافين التاريخيين للبريميرليغ، والأكثر تسجيلًا بين اللاعبين الأجانب