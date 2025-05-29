ملفات التعاون الأمني والعسكري يناقشها رئيس هيئة الأركان مع الإدارة الأميركية

الخميس 29 مايو 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس -خاص

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بحث رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق ركن دكتور صغير بن عزيز مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن جوناثان بيتشا، أوجه التنسيق والتعاون في المجال العسكري والأمني بين البلدين.

وتطرّق اللقاء إلى تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية عملياتها العدائية والتهديدات التي تمثلها على الملاحة الدولية.

وأعرب رئيس هيئة الأركان عن تطلعه لمزيد من التعاون في مجال الأمن البحري وجهود مكافحة الإرهاب والتهريب، ودعم قدرات القوات المسلحة اليمنية في مجال التدريب والتأهيل والجوانب الفنية.

مؤكداً أن أمن واستقرار اليمن وإحلال السلام الدائم لن يتحقق إلا باستعادة الدولة اليمنية ودحر الجماعة الحوثية والجماعات الإرهابية وقطع التدخلات الإيرانية ومنع استمرار دعمها للمليشيات الحوثية بالسلاح والتقنيات لزعزعة الأمن في المنطقة.

حضر اللقاء الملحق العسكري في سفارة بلادنا لدى الرياض اللواء ركن يحيى الوعيل، ومدير دائرة العمليات الحربية العميد ركن دكتور يحيى العيزري، ومدير دائرة المشتروات الدفاعية العميد الركن خالد منصر، والملحق العسكري والأمني بالسفارة الأمريكية لدى بلادنا العقيد ستيورت بيبلز.