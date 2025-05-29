اليمن في المجموعة الثالثة.. تعرف على نتائج قرعة تصفيات آسيا للشباب وطريقة التأهل للنهائيات

الخميس 29 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أُجريت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، بمشاركة 44 منتخبًا تم تقسيمها على 11 مجموعة، في الطريق نحو النهائيات المقررة في السعودية مطلع العام المقبل.

وستقام مباريات التصفيات خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر/أيلول 2025، حيث يتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ11، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لينضموا إلى المنتخب السعودي المستضيف، الذي يشارك مباشرة في النهائيات دون خوض التصفيات.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي

المجموعة الأولى:

الأردن (المضيف)، تركمانستان، الصين تايبيه، بوتان

المجموعة الثانية:

اليابان، الكويت، ميانمار (المضيف)، أفغانستان

المجموعة الثالثة:

فيتنام (المضيف)، اليمن، سنغافورة، بنجلاديش

المجموعة الرابعة:

أستراليا، الصين (المضيف)، تيمور الشرقية، جزر ماريانا الشمالية

المجموعة الخامسة:

أوزبكستان، فلسطين، قيرغيزستان (المضيف)، سريلانكا

المجموعة السادسة:

تايلاند (المضيف)، ماليزيا، لبنان، منغوليا

المجموعة السابعة:

العراق، كمبوديا (المضيف)، عمان، باكستان

المجموعة الثامنة:

قطر (المضيف)، البحرين، الهند، بروناي دار السلام

المجموعة التاسعة:

الإمارات (المضيف)، إيران، هونغ كونغ، غوام

المجموعة العاشرة:

كوريا الجنوبية، إندونيسيا (المضيف)، لاوس، ماكاو

المجموعة الحادية عشرة:

طاجيكستان (المضيف)، سوريا، الفلبين، نيبال.