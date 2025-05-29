محاولات لإبقاء رونالدو في الدوري السعودي.. هل ينتقل للهلال أم الأهلي؟

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يخوض المسؤولون السعوديون مفاوضات «صعبة» مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإبقائه في الدوري المحلي لكرة القدم، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر مطلع، وذلك بعد أيام من تلميح أفضل لاعب في العالم 5 مرات إلى انتهاء مشواره مع النصر.
وقال مصدر من صندوق الاستثمارات العامة، الذي يملك الأندية الأربعة الكبرى في السعودية (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي)، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هناك مفاوضات صعبة جارية لإقناع رونالدو بالبقاء واللعب» في الدوري السعودي الموسم المقبل.
وأضاف: «الخيار الأول (لرونالدو) هو الانتقال إلى الهلال مع فرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية أو إلى بطل آسيا الأهلي».
ولمّح رونالدو، الاثنين، مباشرة بعد المرحلة الختامية للدوري السعودي، إلى إمكانية رحيله عن النصر بعدما كتب منشوراً غامضاً مع صورة له بقميص فريقه جاء فيه «انتهى هذا الفصل. القصة؟ ما زالت تُكتب. أنا ممتن للجميع».
وكان ابن الأربعين عاماً أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 227 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف السنة.
وجاء إعلان رونالدو قبل فترة انتقالات استثنائية تمتد من 1 إلى 10 يونيو (حزيران) للسماح للأندية الـ32 المشاركة في كأس العالم بالتعاقد مع لاعبين.
وصرّح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو، الأسبوع الماضي، بأن «هناك مناقشات» حول مشاركة النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وسبورتنغ البرتغالي في البطولة المستحدثة المقررة في الولايات المتحدة ابتداءً من 14 يونيو.
ورأى المصدر في تصريحه لوكالة الصحافة الفرنسية أن «وجود رونالدو لعب عاملاً أساسياً في تطور الدوري السعودي خلال آخر عامين ونصف العام. إنه يفتح الباب أمام اللاعبين النخبة والشباب للقدوم إلى السعودية».