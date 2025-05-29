ريال مدريد يعرض على مبابي قميص لاعب رياضي شهير

الخميس 29 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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ذكرت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني عرض على هدافه الفرنسي الدولي كيليان مبابي القميص رقم 10 الخاص بالنجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش ، الذي قرر الرحيل عن النادي الملكي.

ويرتدي مبابي القميص رقم 9، ولكن أصبح لديه الحرية الآن للانتقال للقميص رقم 10 إذا أراد، بحسب صحيفة “آس” الإسبانية اليوم الخميس.

وحال اختيار مبابي الانتقال للقميص رقم 10، سوف يصبح القميص رقم 9 سيصبح متاحا، وفي هذه الحالة يفضل ريال مدريد منح هذا الرقم لنجمه البرازيلي الشاب إندريك.

وكان إندريك، الذي يرتدي القميص رقم 16، من المقرر أن يرتدي القميص رقم 9 لدى انتقاله إلى النادي الملكي على أن يرتدي مبابي القميص رقم 10، لكن تمديد عقد مودريتش العام الماضي ، حال دون حدوث ذلك