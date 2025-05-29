اليمن في المجموعة الثالثة.. تعرف على نتائج قرعة تصفيات آسيا للشباب وطريقة التأهل للنهائيات ترتيبات لنقل ما تبقى من بنوك في صنعاء إلى عدن أكبر عملية تشييع سرية في المنطقة.. مليشيا الحوثي تجبر أهالي ضحايا انفجار صرف بدفنهم سرا وتمنع إقامة مراسيم عزاء محاولات لإبقاء رونالدو في الدوري السعودي.. هل ينتقل للهلال أم الأهلي؟ تعرف على قائمة الأندية الأعلى قيمة وموقع كلا من الريال وسان جيرمان ريال مدريد يعرض على مبابي قميص لاعب رياضي شهير السجن لشابة صانعة محتوى على تيك توك بسبب رشها أوراقا نقدية خلال حفلة جامعة إقليم سبأ تمنح الباحثة خديجة شعفل درجة الماجستير في إتقان التجويد باستخدام مثلث الاستماع شاهد الصور.. فتح الطريق رسميًا بين عدن وصنعاء عبر الضالع ولأول مرة المركبات تعبر من مريس إلى دمت حدث طال انتظاره..رسميا افتتاح طريق استراتيجي يربط الضالع بمريس ودمت وصولاً إلى الخط الدولي صنعاء – عدن
ذكرت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن نادي ريال مدريد الإسباني عرض على هدافه الفرنسي الدولي كيليان مبابي القميص رقم 10 الخاص بالنجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش ، الذي قرر الرحيل عن النادي الملكي.
ويرتدي مبابي القميص رقم 9، ولكن أصبح لديه الحرية الآن للانتقال للقميص رقم 10 إذا أراد، بحسب صحيفة “آس” الإسبانية اليوم الخميس.
وحال اختيار مبابي الانتقال للقميص رقم 10، سوف يصبح القميص رقم 9 سيصبح متاحا، وفي هذه الحالة يفضل ريال مدريد منح هذا الرقم لنجمه البرازيلي الشاب إندريك.
وكان إندريك، الذي يرتدي القميص رقم 16، من المقرر أن يرتدي القميص رقم 9 لدى انتقاله إلى النادي الملكي على أن يرتدي مبابي القميص رقم 10، لكن تمديد عقد مودريتش العام الماضي ، حال دون حدوث ذلك