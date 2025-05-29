السجن لشابة صانعة محتوى على تيك توك بسبب رشها أوراقا نقدية خلال حفلة جامعة إقليم سبأ تمنح الباحثة خديجة شعفل درجة الماجستير في إتقان التجويد باستخدام مثلث الاستماع شاهد الصور.. فتح الطريق رسميًا بين عدن وصنعاء عبر الضالع ولأول مرة المركبات تعبر من مريس إلى دمت حدث طال انتظاره..رسميا افتتاح طريق استراتيجي يربط الضالع بمريس ودمت وصولاً إلى الخط الدولي صنعاء – عدن الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي الرئيس العليمي يحذر من موسكو من خطر التمدد الإيراني ويصحح سرديات مغلوطة بشأن حقيقة الحوثيين انفجار محل بيع أسلحة في تعز يخلف قتلى وجرحى وزير الداخلية يوجه برفع اليقظة الامنية ويقر خطة إجازة عيد الأضحى المبارك بعد توقف كلي لكل خدماتها ..بيان جديد من الخطوط الجوية اليمنية بشكل مفاجئ وبدون الكشف عن الأسباب.. أطباء بلا حدود تنهي أنشطتها في مأرب وتعز
منحت جامعة إقليم سبأ، اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، الباحثة خديجة أحمد شعفل درجة الماجستير في التربية، بعد مناقشة رسالتها الموسومة بـ"أثر استخدام استراتيجية مثلث الاستماع في إتقان أحكام التجويد"، والتي هدفت إلى قياس أثر هذه الاستراتيجية في تحسين أداء طالبات الصف الثامن الأساسي في محافظة مأرب في مجال التجويد. وقد ناقشت الباحثة رسالتها في كلية التربية والعلوم، قسم المناهج وطرائق التدريس، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية مثلث الاستماع، مما يؤكد فعالية هذه الطريقة في تعليم التجويد.وأشادت اللجنة بجهود الباحثة وأوصت بتعميم نتائج الدراسة للاستفادة منها في تطوير مناهج تعليم التجويد باستخدام استراتيجيات حديثة.يُذكر أن الأستاذة خديجة أحمد شعفل هي والدة الشهيد معتز حاتم من أبناء محافظة صنعاء، وقد أهدت هذا الإنجاز لروحه الطاهرة ولأسرتها التي وقفت إلى جانبها، مؤكدة أن العلم رسالة سامية تسعى من خلالها لخدمة الإسلام والمسلمين.