جامعة إقليم سبأ تمنح الباحثة خديجة شعفل درجة الماجستير في إتقان التجويد باستخدام مثلث الاستماع

الخميس 29 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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منحت جامعة إقليم سبأ، اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، الباحثة خديجة أحمد شعفل درجة الماجستير في التربية، بعد مناقشة رسالتها الموسومة بـ"أثر استخدام استراتيجية مثلث الاستماع في إتقان أحكام التجويد"، والتي هدفت إلى قياس أثر هذه الاستراتيجية في تحسين أداء طالبات الصف الثامن الأساسي في محافظة مأرب في مجال التجويد. وقد ناقشت الباحثة رسالتها في كلية التربية والعلوم، قسم المناهج وطرائق التدريس، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية مثلث الاستماع، مما يؤكد فعالية هذه الطريقة في تعليم التجويد.وأشادت اللجنة بجهود الباحثة وأوصت بتعميم نتائج الدراسة للاستفادة منها في تطوير مناهج تعليم التجويد باستخدام استراتيجيات حديثة.يُذكر أن الأستاذة خديجة أحمد شعفل هي والدة الشهيد معتز حاتم من أبناء محافظة صنعاء، وقد أهدت هذا الإنجاز لروحه الطاهرة ولأسرتها التي وقفت إلى جانبها، مؤكدة أن العلم رسالة سامية تسعى من خلالها لخدمة الإسلام والمسلمين.