شاهد الصور.. فتح الطريق رسميًا بين عدن وصنعاء عبر الضالع ولأول مرة المركبات تعبر من مريس إلى دمت

الخميس 29 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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شهدت محافظة الضالع جنوب اليمن، صباح اليوم الخميس افتتاح طريق مريس - دمت، رسميا الرابط بين عدن وصنعاء، بعد اغلاقه لعدة سنوات.

وأشرفت قيادات عسكرية وامنية من جهة الحكومة الشرعية، على فتح الطريق في منطقة مريس بعد ازالة السواتر الترابية والأشجار، والتأكد من عدم وجود الغام ارضية.

وقال سكان لمأرب برس، إن مركبات مواطنين عبرت من مريس التابعة لسيطرة الحكومة، إلى دمت الخاضعة للحوثيين، لأول مرة منذ نحو 9 سنوات.

ويربط هذا الطريق الحيوي العاصمة المؤقتة عدن بالعاصمة صنعاء عبر الضالع ويمر من يريم ثم ذمار.

ويختصر هذا الطريق المسافة بين عدن وصنعاء إلى نحو 360 كلم فقط، بدلًا من طرق بديلة تتجاوز 600 كلم.