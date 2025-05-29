جامعة إقليم سبأ تمنح الباحثة خديجة شعفل درجة الماجستير في إتقان التجويد باستخدام مثلث الاستماع شاهد الصور.. فتح الطريق رسميًا بين عدن وصنعاء عبر الضالع ولأول مرة المركبات تعبر من مريس إلى دمت حدث طال انتظاره..رسميا افتتاح طريق استراتيجي يربط الضالع بمريس ودمت وصولاً إلى الخط الدولي صنعاء – عدن الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي الرئيس العليمي يحذر من موسكو من خطر التمدد الإيراني ويصحح سرديات مغلوطة بشأن حقيقة الحوثيين انفجار محل بيع أسلحة في تعز يخلف قتلى وجرحى وزير الداخلية يوجه برفع اليقظة الامنية ويقر خطة إجازة عيد الأضحى المبارك بعد توقف كلي لكل خدماتها ..بيان جديد من الخطوط الجوية اليمنية بشكل مفاجئ وبدون الكشف عن الأسباب.. أطباء بلا حدود تنهي أنشطتها في مأرب وتعز محافظة شبوة تحتفي بتخرج 30 حافظا و179 طالبا متميزاً
شهدت محافظة الضالع جنوب اليمن، صباح اليوم الخميس افتتاح طريق مريس - دمت، رسميا الرابط بين عدن وصنعاء، بعد اغلاقه لعدة سنوات.
وأشرفت قيادات عسكرية وامنية من جهة الحكومة الشرعية، على فتح الطريق في منطقة مريس بعد ازالة السواتر الترابية والأشجار، والتأكد من عدم وجود الغام ارضية.
وقال سكان لمأرب برس، إن مركبات مواطنين عبرت من مريس التابعة لسيطرة الحكومة، إلى دمت الخاضعة للحوثيين، لأول مرة منذ نحو 9 سنوات.
ويربط هذا الطريق الحيوي العاصمة المؤقتة عدن بالعاصمة صنعاء عبر الضالع ويمر من يريم ثم ذمار.
ويختصر هذا الطريق المسافة بين عدن وصنعاء إلى نحو 360 كلم فقط، بدلًا من طرق بديلة تتجاوز 600 كلم.