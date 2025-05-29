جامعة إقليم سبأ تمنح الباحثة خديجة شعفل درجة الماجستير في إتقان التجويد باستخدام مثلث الاستماع شاهد الصور.. فتح الطريق رسميًا بين عدن وصنعاء عبر الضالع ولأول مرة المركبات تعبر من مريس إلى دمت حدث طال انتظاره..رسميا افتتاح طريق استراتيجي يربط الضالع بمريس ودمت وصولاً إلى الخط الدولي صنعاء – عدن الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي الرئيس العليمي يحذر من موسكو من خطر التمدد الإيراني ويصحح سرديات مغلوطة بشأن حقيقة الحوثيين انفجار محل بيع أسلحة في تعز يخلف قتلى وجرحى وزير الداخلية يوجه برفع اليقظة الامنية ويقر خطة إجازة عيد الأضحى المبارك بعد توقف كلي لكل خدماتها ..بيان جديد من الخطوط الجوية اليمنية بشكل مفاجئ وبدون الكشف عن الأسباب.. أطباء بلا حدود تنهي أنشطتها في مأرب وتعز محافظة شبوة تحتفي بتخرج 30 حافظا و179 طالبا متميزاً
في خطوة نوعية لتعزيز البنية التحتية وتحسين حركة التنقل بين المحافظات، افتتحت السلطات المحلية في محافظة الضالع، اليوم، الطريق الرابط بين الضالع ومريس ودمت وصولاً إلى الخط الدولي الذي يربط بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن.
وجرى افتتاح الطريق بإشراف مباشر من محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح، وقائد العمليات المشتركة العميد الركن عبدالله مهدي، واللواء الركن عادل الشيبة قائد جبهة مريس، إلى جانب أركان حرب المنطقة الثامنة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة.
ويعد هذا الطريق من الطرق الحيوية والاستراتيجية التي من شأنها تسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتعزيز الترابط بين الشمال والجنوب، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.