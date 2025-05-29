حدث طال انتظاره..رسميا افتتاح طريق استراتيجي يربط الضالع بمريس ودمت وصولاً إلى الخط الدولي صنعاء – عدن

الخميس 29 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 224

في خطوة نوعية لتعزيز البنية التحتية وتحسين حركة التنقل بين المحافظات، افتتحت السلطات المحلية في محافظة الضالع، اليوم، الطريق الرابط بين الضالع ومريس ودمت وصولاً إلى الخط الدولي الذي يربط بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن.

وجرى افتتاح الطريق بإشراف مباشر من محافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح، وقائد العمليات المشتركة العميد الركن عبدالله مهدي، واللواء الركن عادل الشيبة قائد جبهة مريس، إلى جانب أركان حرب المنطقة الثامنة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية في المحافظة.

ويعد هذا الطريق من الطرق الحيوية والاستراتيجية التي من شأنها تسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتعزيز الترابط بين الشمال والجنوب، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.