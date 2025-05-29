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الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي

الخميس 29 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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استدعت أبو ظبي السفير الإسرائيلي وعبّرت عن إدانتها الشديدة للاعتداءات والانتهاكات التي حدثت في باحات المسجد الأقصى والحي الإسلامي في القدس، ووصفتها بأنها استفزاز خطير وانتهاك لحرمة المدينة المقدسة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أمس الأربعاء أن الاعتداءات المتكررة من المتطرفين الإسرائيليين وتحريضهم على العنف تشكل حملة متطرفة تستهدف الفلسطينيين والمجتمع الدولي، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بتحمل المسؤولية ومعاقبة المسؤولين عنها بلا استثناء.

جاء ذلك بعد اعتداء مستوطنين إسرائيليين على فلسطينيين في باب العامود خلال مسيرة الأعلام، حيث هتف المستوطنون بشعارات عنصرية وحدثت مواجهات مع الفلسطينيين، وسط انتقادات لعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعتدين.

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