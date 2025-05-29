انفجار محل بيع أسلحة في تعز يخلف قتلى وجرحى

الخميس 29 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 271

قُتل شخصان وأُصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، اليوم الخميس، جراء انفجار محل أسلحة في مفرق ماوية الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي في تعز.

وقالت مصادر إن محلاً ومخزناً لبيع الأسلحة في أحد شوارع منطقة "مفرق ماوية" انفجر، مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وأشارت المصادر إلى أن انفجارات قوية هزت المكان، وشوهدت النيران وألسنة الدخان تتصاعد من الموقع الذي يُعتقد أنه مخزن تابع لمحل بيع أسلحة يعود لأحد عناصر مليشيا الحوثي.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفيات في مفرق ماوية والحوبان بتعز، والقاعدة وجبلة بمحافظة إب.