محافظة شبوة تحتفي بتخرج 30 حافظا و179 طالبا متميزاً

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أقام دار القرآن الكريم وعلومه عتق، اليوم الأربعاء، حفلًا تكريميًا احتفاءً بـ (30) حافظًا لكتاب الله الكريم، و(179) طالبًا متميزًا من مختلف المراحل التعليمية. وقد أقيم الحفل وسط أجواء إيمانية عامرة، وبحضور نخبة من الشخصيات الرسمية والعلمية والاجتماعية. وتضمن الحفل عددًا من الفقرات المتنوعة، شملت تلاوات قرآنية عذبة من الحفاظ، وكلمات توجيهية من الضيوف. وأكدت إدارة دار القرآن الكريم في كلمتها أن هذا الحفل يأتي تتويجًا لعام من الجد والاجتهاد، ويعكس حجم الجهد المبذول في سبيل تخريج جيل قرآني ناضج، قادر على حمل رسالة الإسلام والقيام بواجب الدعوة والتربية. كما عبّر الضيوف في كلماتهم عن فخرهم واعتزازهم بهذه الكوكبة من الحفاظ، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وإدارة دار القرآن الكريم في خدمة كتاب الله ونشره بين أوساط الشباب. وفي ختام الحفل، تم تكريم الحفاظ والطلاب المتميزين، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز، مؤكدين أن هذا الإنجاز القرآني هو ثمرة دعم المجتمع، وتعاون الجميع في خدمة أغلى كتاب