محافظة شبوة تحتفي بتخرج 30 حافظا و179 طالبا متميزاً بشائر لآلاف المسافرين.. قرار رسمي بإعادة فتح الطريق الدولي عدن – صنعاء من بوابة الضالع وزارة الأوقاف والإرشاد تبدأ إجراءات عاجلة لنقل الحجاج المتبقين بصنعاء عقب تدمير الناقل الجوي لهم .. وتحمل الحوثيين تبعاته الكاملة الهابطون والصاعدون في دوري روشن السعودي الإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى ومتى يستأنف الدوام الرسمي سفير سابق عمل في اليمن يفضح انحياز منظمات دولية كبيرة لصالح الحوثيين ويؤكد إن ''إنهاء الحوثي يبدأ بتمزيق اتفاق ستوكهولم واستعادة الحديدة''.. عاجل الحكومة اليمنية: ''ما جرى في مطار صنعاء جريمة متعمدة ونحمل الحوثيين المسئولية'' تغطية حية للقاء الرئيس العليمي بالرئيس بوتين في الكرملين وأبرز ما قاله الزعيمان الرئيس العليمي يبدأ أول لقاءاته مع مسؤولين روس بعد وصوله العاصمة موسكو بيان عاجل للخطوط الجوية اليمنية
في خطوة طال انتظارها من آلاف المواطنين، أعلنت السلطة المحلية والعسكرية في محافظة الضالع، اليوم الأربعاء، عن قرارها الرّسمي بإعادة فتح الطريق الدولي الرابط بين عدن وصنعاء، عقب استكمال أعمال التأهيل والصيانة الجارية.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع موسّع ترأسه محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، وبمشاركة عدد من القيادات العسكرية والأمنية البارزة، من بينهم اللواء الركن المظلي هادي العولقي، قائد المنطقة العسكرية الثامنة، واللواء عادل الشيبة، قائد اللواء 83 مدفعية، والعميد عبدالله مهدي سعيد، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بالمحافظة، والعميد أحمد قائد القُبّه، مدير أمن الضالع وقائد قوات الحزام الأمني، بالإضافة إلى قادة ألوية ووحدات عسكرية عاملة على الجبهات. القرارات الرئيسية للاجتماع:
فتح رسمي للطريق العام:
تم اعتماد قرار فتح الطريق الدولي بعد تأهيله، تحت إشراف مباشر من الجهات المحلية والهندسية، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة العسكرية والأمنية.
تعزيز أمني شامل:
شدد المجتمعون على أهمية رفع الجاهزية الأمنية وتفعيل التنسيق المستمر بين مختلف الوحدات لضمان سلامة مستخدمي الطريق ومنع أي تهديدات محتملة.
التزام كامل بالتنفيذ: أكد الحاضرون التزامهم الكامل بتنفيذ مخرجات الاجتماع، مثمنين في الوقت نفسه دعم القيادة السياسية والعسكرية، ممثلة بالقائد عيدروس قاسم الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
كما أبدت القيادات المشاركة استعدادها الكامل لدعم كل المبادرات الإنسانية التي تخفف من معاناة المواطنين، معتبرين فتح الطريق خطوة كبيرة نحو تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية في البلاد.