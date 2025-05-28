بشائر لآلاف المسافرين.. قرار رسمي بإعادة فتح الطريق الدولي عدن – صنعاء من بوابة الضالع

الأربعاء 28 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس -خاص

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في خطوة طال انتظارها من آلاف المواطنين، أعلنت السلطة المحلية والعسكرية في محافظة الضالع، اليوم الأربعاء، عن قرارها الرّسمي بإعادة فتح الطريق الدولي الرابط بين عدن وصنعاء، عقب استكمال أعمال التأهيل والصيانة الجارية.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع موسّع ترأسه محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، وبمشاركة عدد من القيادات العسكرية والأمنية البارزة، من بينهم اللواء الركن المظلي هادي العولقي، قائد المنطقة العسكرية الثامنة، واللواء عادل الشيبة، قائد اللواء 83 مدفعية، والعميد عبدالله مهدي سعيد، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بالمحافظة، والعميد أحمد قائد القُبّه، مدير أمن الضالع وقائد قوات الحزام الأمني، بالإضافة إلى قادة ألوية ووحدات عسكرية عاملة على الجبهات. القرارات الرئيسية للاجتماع:

فتح رسمي للطريق العام:

تم اعتماد قرار فتح الطريق الدولي بعد تأهيله، تحت إشراف مباشر من الجهات المحلية والهندسية، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة العسكرية والأمنية.

تعزيز أمني شامل:

شدد المجتمعون على أهمية رفع الجاهزية الأمنية وتفعيل التنسيق المستمر بين مختلف الوحدات لضمان سلامة مستخدمي الطريق ومنع أي تهديدات محتملة.

التزام كامل بالتنفيذ: أكد الحاضرون التزامهم الكامل بتنفيذ مخرجات الاجتماع، مثمنين في الوقت نفسه دعم القيادة السياسية والعسكرية، ممثلة بالقائد عيدروس قاسم الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أبدت القيادات المشاركة استعدادها الكامل لدعم كل المبادرات الإنسانية التي تخفف من معاناة المواطنين، معتبرين فتح الطريق خطوة كبيرة نحو تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية في البلاد.