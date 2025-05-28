الهابطون والصاعدون في دوري روشن السعودي

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حُددت رسميًا الأندية الثلاثة الهابطة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" للموسم الحالي بعد نهاية مباريات الجولة الأخيرة، يوم الإثنين.
وتجنب نادي الأخدود شبح الهبوط إلى دوري يلو في اللحظات الأخيرة من منافسات دوري روشن للمحترفين في سيناريو درامي مثير بعد أن فاز الأخدود على حساب مضيفه الخليج بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دوري روشن.
وكان الأخدود يتواجد في المركز السادس عشر بينما الوحدة يحتل المركز الخامس عشر قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة.
وخسر الوحدة أمام الاتفاق بنتيجة 2-1 ليتراجع إلى المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، ويهبط رسميا إلى دوري يلو (دوري الدرجة الثانية السعودي).
وكان فريق العروبة تأكد هبوطه بشكل رسمي وذلك لاحتلاله المركز السابع عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة.
ورافق فريق العروبة والوحدة نادي الرائد الذي يقبع في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي 21 نقطة.
وحسمت أندية نيوم والدرعية، إضافة فريق ثالث لم يحدد بعد، صعودها من دوري يلو، إلى دوري روشن السعودي الموسم القادم.