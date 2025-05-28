الإعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى ومتى يستأنف الدوام الرسمي

الأربعاء 28 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعاصمة عدن، موعد اجازة عيد الأضحى المبارك للعام ١٤٤٦هـ لكافة وحدات السلطتين المركزية والمحلية.

وذكر بيان للوزارة،اليوم الأربعاء، "أنه استنادا إلى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٦ تبدأ يوم الخميس التاسع من ذي الحجة الموافق 5 يونيو 2025م، وتنتهي يوم الاثنين الثالث عشر من ذي الحجة الموافق 9 يونيو 2025م".

واضاف البيان "وحيث أن الإجازة تتخللها عطل رسمية فان الدوام الرسمي يستأنف يوم الأحد التاسع عشر من ذي الحجة الموافق 15 يونيو 2025، على أن يخصم يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025م من رصيد الإجازات المستحقة للموظفين.