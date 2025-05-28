عاجل.. تغطية حية للقاء الرئيس العليمي بالرئيس بوتين في الكرملين وأبرز ما قاله الزعيمان الرئيس العليمي يبدأ أول لقاءاته مع مسؤولين روس بعد وصوله العاصمة موسكو بيان عاجل للخطوط الجوية اليمنية قصة آخر طائرة مدنية دمرتها إسرائيل في مطار صنعاء ورصد ردود الأفعال إسرائيل تعلن قصف أهداف للحوثيين في مطار صنعاء باليمن عاصفة المسيّرات تهزّ روسيا: أكثر من 150 طائرة أوكرانية تستهدف موسكو وتعطل الملاحة الجوية لماذا سيغيب ساديو ماني عن منتخب السنغال في وديتي أيرلندا وإنجلترا؟ الصين تكشف للمرة الأولى عالميًا عن نظام لتشفير الاتصالات الكمية يتميز باستحالة اختراقه.. وتنجح في تصدر سباق الأمن السيبراني لماذا لجأت باكستان الى بيع اسهم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية اعتراف خطير من محافظ بنك إسرائيل . ماذا سيحدث في حال استمرار الحرب على قطاع غزة؟
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في الكرملين .
وقال بوتين في لقائه العليمي بالكرملين:
- موسكو ترحب بزيارة الزعيم اليمني إلى روسيا
-علاقات روسيا واليمن لطالما اتسمت بالود والصداقة
-بوتين يدعو الرئيس اليمني للمشاركة القمة الروسية العربية العالمية في روسيا في أكتوبر
-تعاوننا مع اليمن في مختلف المجالات عريق ويعود تاريخه لعهد الاتحاد السوفييتي
-العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا واليمن تتطور بنجاح وتشهد مجالات واعدة، خاصة في قطاع التعدين
-بوتين يهنئ العليمي شخصيا بيوم الوحدة اليمنية
وقال الرئيس العليمي من الكرملين:
- كان الاتحاد السوفييتي من بين الدول الأولى التي اعترفت بالدولة اليمنية ونتذكر ذلك
-أشكر روسيا على دعم بلادنا بمختلف المنصات الدولية
- نسعى إلى تطوير وتعزيز تعاوننا مع موسكو الذي يعود تاريخه إلى القرن الماضي
-أشكر روسيا على كل ما تقدمه من دعم للطلاب اليمنيين والجالية اليمنية المقيمة في روسيا
- أتمنى أن تكون قمة روسيا-العالم العربي امتدادا للعلاقات العربية الروسية
-نتطلع لافتتاح السفارة الروسية في عدن
-أحد أعضاء وفدنا الحاضر هنا في موسكو هو خريج الأكاديمية العسكرية الروسية
-اليمن لا يزال شاهدا على المساعدات الروسية له وخير دليل على ذلك المستشفيات والجامعات التي بنيت خلال الفترة السوفييتية