عاجل.. تغطية حية للقاء الرئيس العليمي بالرئيس بوتين في الكرملين وأبرز ما قاله الزعيمان

الأربعاء 28 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في الكرملين .

وقال بوتين في لقائه العليمي بالكرملين:

- موسكو ترحب بزيارة الزعيم اليمني إلى روسيا

-علاقات روسيا واليمن لطالما اتسمت بالود والصداقة

-بوتين يدعو الرئيس اليمني للمشاركة القمة الروسية العربية العالمية في روسيا في أكتوبر

-تعاوننا مع اليمن في مختلف المجالات عريق ويعود تاريخه لعهد الاتحاد السوفييتي

-العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا واليمن تتطور بنجاح وتشهد مجالات واعدة، خاصة في قطاع التعدين

-بوتين يهنئ العليمي شخصيا بيوم الوحدة اليمنية

وقال الرئيس العليمي من الكرملين:

- كان الاتحاد السوفييتي من بين الدول الأولى التي اعترفت بالدولة اليمنية ونتذكر ذلك

-أشكر روسيا على دعم بلادنا بمختلف المنصات الدولية

- نسعى إلى تطوير وتعزيز تعاوننا مع موسكو الذي يعود تاريخه إلى القرن الماضي

-أشكر روسيا على كل ما تقدمه من دعم للطلاب اليمنيين والجالية اليمنية المقيمة في روسيا

- أتمنى أن تكون قمة روسيا-العالم العربي امتدادا للعلاقات العربية الروسية

-نتطلع لافتتاح السفارة الروسية في عدن

-أحد أعضاء وفدنا الحاضر هنا في موسكو هو خريج الأكاديمية العسكرية الروسية

-اليمن لا يزال شاهدا على المساعدات الروسية له وخير دليل على ذلك المستشفيات والجامعات التي بنيت خلال الفترة السوفييتية

فيديو استقبال بوتين للعليمي