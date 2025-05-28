بيان عاجل للخطوط الجوية اليمنية

الأربعاء 28 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، ظهر اليوم الأربعاء، توقف كامل رحلاتها من مطار صنعاء الدولي حتى إشعار آخر بسبب التدمير الذي تعرض له المطار والأضرار التي أعطبت آخر طائرة مدنية.

وقالت في بيان -اطلع عليه محرر مأرب برس- إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف طائرتها اليوم جاء قبل لحظات من صعود حجاج إلى متنها ضمن رحلة تفويج مجدولة.

فيما يلي نص البيان:

(بيان تنديد)

في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الإحتلال الصهيوني المخزي والدامي، تعرّضت صباح اليوم طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية اليمنية لإستهداف مباشر وجبان، وذلك قبل لحظات فقط من بدء صعود الركاب من حجاج بيت الله الحرام إلى متنها، ضمن رحلة تفويج مجدولة، حاصلة على كافة التصاريح اللازمة للهبوط والتشغيل والإقلاع من جميع الجهات المعنية.

إن هذا العدوان الغادر يكشف عن حقدٍ دفين تجاه كل ما يربط الشعب اليمني بالحياة والأمل، ويؤكد مرةً أخرى أن أعداء اليمن لا يُعيرون أي اعتبار لمقدّرات وحقوق ومصير أبناء هذا الشعب العظيم.

وعليه، نُعلن للرأي العام اليمني والعالمي عن توقّف كامل (مؤقت) لرحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي حتى إشعارٍ آخر، نتيجةً لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف طائرة مدنية يمنية، تابعة لشركة وطنية نأت بنفسها عن كل صراع، وتفرغت كليًا لخدمة جميع أبناء شعبنا الكريم دون تمييز.

نحمّل العدو الصهيوني، وكل من تعاون معه، المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف السافر، ونعدّه عدوانًا مباشرًا على سيادة الجمهورية اليمنية، ومؤشرًا خطيرًا على تمادٍ لم يعد السكوت عليه مقبولًا. ونؤكد أن هذا الاستهداف لن يُسقطنا، ولن يُرهبنا، بل سيزيدنا إصرارًا على أداء واجبنا الوطني والإنساني.

لقد ظنّ العدو أن استهدافه لطائرتنا سيخنق أنفاس اليمنيين ويكسر إرادتهم، لكنه واهم. فطائراتنا ستعود، ومطاراتنا ستظل نابضة بالحياة، وأملنا لن يُقصف. وإن كان العدو يملك صواريخ الحقد، فنحن نملك صلابة الصبر، وعزيمة لا تنكسر، وإرادة شعب لا يموت.

ومن هذا المنبر، ندعو كل أحرار العالم، والمنظمات الدولية، ومؤسسات الطيران المدني، إلى كسر صمتهم المُعيب، وإدانة هذا العمل الجبان الذي لا يهدد طائرة فحسب، بل يستهدف مبدأ حرية التنقل وحق الحياة ذاته.

وتحتفظ الخطوط الجوية اليمنية بحقها القانوني الكامل في مقاضاة وملاحقة جميع المتورطين في هذه الجريمة، من مخططين ومنفذين وداعمين، الذين استباحوا سماء وأرض وطننا بلا وجه حق. وسيُقدَّمون للعدالة أمام المحاكم المختصة، وفقًا للقانون الدولي، وقوانين الحرب، وقوانين النقل الجوي العالمي.

الخطوط الجوية اليمنية

صنعاء – الأربعاء 28 مايو 2025