قصة آخر طائرة مدنية دمرتها إسرائيل في مطار صنعاء ورصد ردود الأفعال

الأربعاء 28 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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شنت طائرات الإحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، غارات اسهدفت مطار صنعاء الدولي، في هجوم هو الثاني خلال شهر مايو الجاري.

واظهرت الصور، آخر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية وهي تحترق بعد تدميرها في الغارات التي استهدفت مدرج مطار صنعاء.

الحوثيون، قالوا ان ''4 غارات لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت المدرج في مطار صنعاء وطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية''.

من جانبه قال زير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن طائرات سلاح الجو هاجمت أهدافاً في مطار صنعاء، متوعداً بمواصلة الهجمات على موانئ اليمن ومطار صنعاء.

واضاف إن جماعة الحوثيين ستكون تحت الحصار البحري والجوي، مشددًا على أن من يطلق النار على إسرائيل "سيدفع ثمنا باهظا"، وفق قوله.

اما رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فصرح عقب العدوان على مطار صنعاء، صباح اليوم قائلا إن بلاده تعمل وفق مبدأ "من يؤذينا سوف يتأذى" مشيرًا إلى أن الحوثيين هم مجرد "واجهة" وإيران تقف خلفهم "وهي المسؤولة عن العدوان علينا" بحسب تعبيره.

واعلن قال مدير مطار صنعاء، إن الكيان الإسرائيلي دمّر آخر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في غارة جوية، صباح اليوم.

وتظهر الصور المرفقة، الطائرة وهي تحترق عقب وصولها من رحلة قادمة من الأردن. وهذه هي رابعة طائرة دُمرت في غارات اسرائيلية في أقل من شهر، الى جانب 3 أخرى كانت بمطار صنعاء تعرضت للقصف، يوم 6 مايو الجاري.

يذكر إن هذه الطائرة الرابعة والأخيرة في اسطول اليمنية، كان قد بدأت قبل أيام، بتفويج بعض حجاج اليمن، عبر رحلات من مطار صنعاء، بعد أخذها التصاريح اللازمة من الجانب السعودي.

عضو المكتب ‏السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي قال بعد قصف مطار صنعاء : "الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء لن يثنينا عن مواصلة هجماتنا".

وأثار العدوان الجديد على مطار صنعاء غضبا شعبيا واسعا، واتهامات للحوثيين بتعريض مقدرات البلد وبنيته التحتية للقصف الاسرائيلي ومن قبله الأمريكي، وفق ما رصده مأرب برس.

وقبل قليل، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن توقف كامل للرحلات من مطار صنعاء الدولي حتى إشعار آخر بسبب التدمير الذي تعرض له المطار والأضرار التي أعطبت آخر طائرة مدنية.