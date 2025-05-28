إسرائيل تعلن قصف أهداف للحوثيين في مطار صنعاء باليمن

الأربعاء 28 مايو 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -متابعات

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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، أن سلاح الجو قصف أهدافاً للحوثيين في مطار صنعاء باليمن.

وأضافت أن «الضربات رسالة واضحة بأن من يطلق النار علينا سيدفع ثمناً باهظاً، وسنواصل إلحاق أضرار بالغة بالمواني اليمنية ونستهدف المطار والبنية التحتية مراراً».

و ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت أهدافاً في المطار.

وقال كاتس في بيان: «قامت طائرات سلاح الجو قبل قليل بقصف أهداف إرهابية تابعة لتنظيم الحوثيين الإرهابي في مطار صنعاء، ودمرت الطائرة الأخيرة التي كانت لا تزال قيد الاستخدام من قبل الحوثيين»