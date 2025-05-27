لماذا سيغيب ساديو ماني عن منتخب السنغال في وديتي أيرلندا وإنجلترا؟

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لن يشارك ساديو ماني مع منتخب السنغال لكرة القدم أمام أيرلندا وإنجلترا الشهر المقبل بعدما طلب استبعاده من المباراتين الوديتين.
ويعد ماني اللاعب البارز الوحيد الغائب عن التشكيلة المكونة من 26 لاعبا والتي أعلنها المدرب بابي تياو اليوم الثلاثاء.
وقال تياو في مؤتمر صحفي “إنه قرار شخصي يخصه وحده، وأنا أحترم ذلك كمدرب”.
وتعرض ماني (33 عاما)، الذي خاض 111 مباراة دولية مع منتخب السنغال، لانتقادات بسبب أدائه مؤخرا مع المنتخب الوطني في مارس آذار الماضي، إذ تعادل الفريق مع السودان لكنه فاز على توجو في تصفيات كأس العالم.
وأعلن تياو عن وافد جديد على تشكيلته وهو لاعب الوسط مامادو لامين كامارا، الذي فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد الماضي مع ناديه المغربي نهضة بركان.
ويعود لتشكيلة المنتخب سبعة لاعبين بعد غيابهم عن تصفيات مارس آذار الماضي، من بينهم نيكولا جاكسون مهاجم تشيلسي وإليمان ندياي من إيفرتون.
ويواجه منتخب السنغال نظيره الأيرلندي في دبلن في السادس من يونيو حزيران ثم إنجلترا في نوتنجهام بعدها بأربعة أيام