لماذا لجأت باكستان الى بيع اسهم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية

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قالت وزارة الخصخصة الباكستانية اليوم الثلاثاء إن باكستان مددت الموعد النهائي لتلقي طلبات إبداء الاهتمام في شراء شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية حتى 19 يونيو حزيران.
وكان الموعد النهائي السابق هو الثالث من يونيو حزيران. ولم تقدم الوزارة أي سبب لهذا التمديد ولم تكشف عما إذا تلقت أي طلبات إبداء الاهتمام حتى الآن.
وتسعى باكستان إلى بيع حصة تتراوح بين 51 بالمئة إلى 100 بالمئة من شركة الطيران المثقلة بالديون من أجل جمع التمويل وإصلاح شركات مملوكة للدولة تعاني من استنزاف السيولة، وذلك بموجب برنامج صندوق النقد الدولي البالغ قيمته سبعة مليارات دولار.
وخلال محاولة باءت بالفشل لخصخصة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية في العام الماضي، تلقت الشركة عرضا واحدا يقل كثيرا عن السعر المطلوب الذي يتجاوز 300 مليون دولار.
وحولت باكستان كل الديون والالتزامات القديمة لشركة الطيران الوطنية تقريبا إلى دفاتر الحكومة بعد أن أدت قضايا أثارها المتقدمون بالعطاءات إلى فشل محاولة الخصخصة الماضية.
وفي أبريل نيسان، أعلنت شركة الطيران أنها حققت أول ربح سنوي لها منذ أكثر من 20 عاما