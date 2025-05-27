كريستيانو رونالدو في سن الأربعين.. هل يتجه لتحدٍ مفاجئ؟ الرسالة الغامضة

الثلاثاء 27 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدلاً واسعاً برسالة غامضة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

الرسالة جاءت عقب خوضه آخر مباراة له هذا الموسم مع نادي النصر السعودي، علماً بأنه واصل صيامه عن تحقيق البطولات الكبرى منذ انتقاله إلى "العالمي" في شتاء 2023

وكتب رونالدو في منشوره: "الفصل انتهى، أما القصة؟ فلا تزال تنتظر أن تُكتب".

كلمات قليلة لكنها فتحت الباب على مصراعيه للتأويلات والتكهنات، خصوصاً بشأن مستقبل الدون البرتغالي مع النصر، رغم أن عقده مع النادي يمتد حتى 30 يونيو/حزيران.

كذلك، جاء هذا المنشور بعد خسارة النصر أمام الفتح بنتيجة 2-3، ما جعل الفريق يختتم الموسم في المركز الثالث في الدوري السعودي دون التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة.

لكن رغم النتيجة، أنهى كريستيانو موسمه بشكل مبهر، مسجلاً 25 هدفاً في 30 مباراة، ليؤكد أن شهيته للأهداف لم تنضب بعد، حتى وهو على مشارف الأربعين.

منذ انتقاله إلى النصر عقب رحيله عن مانشستر يونايتد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، سجل رونالدو 99 هدفاً بقميص الفريق السعودي.

وبلغ رونالدو، في آخر مباراة له مع النصر، الهدف رقم 800 في مسيرته على مستوى الأندية، وهو رقم مذهل يزيد من رهبة اسمه في عالم الكرة.

تزامنًا مع انتشار هذا المنشور، تزايدت الشائعات حول إمكانية انضمام رونالدو لنادٍ جديد بهدف المشاركة في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي ستُقام في الولايات المتحدة من 15 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز.

وبرز اسم نادي الوداد المغربي كأحد الأندية التي تُبدي رغبة قوية في ضمه، إلى جانب عرض من أحد الأندية البرازيلية المشاركة في البطولة