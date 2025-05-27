كريستيانو رونالدو في سن الأربعين.. هل يتجه لتحدٍ مفاجئ؟ الرسالة الغامضة تعرف على أبرز 5 مناجم في اليمن.. ثروات معدنية واعدة في مقدمتها الذهب مكتب التربية بمحافظة مأرب يكرم111 من المعلمين والقيادات التربوية المبرزين ما لا يعرفه اليمنيون عن الشيخ الجمهوري ناجي جمعان .. وكيف قاد المواجهات المسلحة ضد مليشيا الحوثي وكيف غادر المشهد حياً وميتاً .. الرئيس العليمي يصل موسكو ويدلي بتصريح صحفي الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية تطالب بمعالجات اقتصادية عاجلة وتشيد بالحراك النسوي ودعمها لحق التظاهر السلمي برشلونة يحسم ملف تجديد عقد لامين جمال اللواء العرادة يشدد على الإلتزام بالمرجعيات الثلاث كأساس للحل السياسي ويطالب بضغط دولي فعّال على المليشيات #قاطعوا_المنتجات_الإيرانية: حملة شعبية لمقاطعة منتجات إيرانية تغزو الأسواق اليمنية روسيا تجلي طاقم ناقلة نفط تعرضت لأضرار كبيرة أثر قصف شنته أمريكا على اليمن
كرم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، اليوم، 111 معلم ومعلمة وكادر تربوي،من المبرزين في مختلف التخصصات،منهم 56 من المعلمات، وذلك في إطار الاحتفاء بيوم المعلم من كل عام.
وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة، أشاد وكيل اول محافظة مأرب علي الفاطمي، بجهود المعلمين والمعلمات ودورهم التنويري الفاعل في ترسيخ الهوية الوطنية، واستمرار العمل التربوي خلال الفترة الماضية، رغم الظروف والتحديات، واستهداف مليشيا الحوثي للقطاع التربوي والتعليمي.
ولفت إلى أن دور المعلمين العاملين في الميدان التربوي، وثباتهم واستمرارهم في تأدية مهامهم، أفشل مؤامرات التجهيل وطمس الهوية اليمنية التي تنتهجها مليشيا الحوثي الإرهابية، بهدف تعطيل التعليم، وتضليل الأجيال.
من جانبه أوضح نائب مدير مكتب التربية عبدالعزيز الباكري، أن تكريم هذه الكوكبة من التربويين المتميزين يمثل تكريما لكل العاملين في القطاع التربوي بالمحافظة،وعرفانا بدورهم الريادي، وحافزا للبذل والعطاء،وتكثيف الجهود والتنافس في التميز.... مؤكداً على أهمية إحياء يوم المعلم كل عام، باعتباره مناسبة رمزية،وتقليدا يحمل مشاعر الإجلال والتقدير لمشاعل النور، وبُنَاةِ الأجيال .
بالطبع، إليك فقرة يمكن أن يقولها أحد المكرمين في يوم المعلم:
وفي كلمة المكرمين التي قدمها أحد المكرمين أشار فيها أن هذا اليوم المميز، يوم يشعر الجميع بفخر وامتنان لا يوصفان لتكريم نخبة من المعلمين المتميزين.
مؤكدا أن التكريم ليس مجرد شهادة أو درع، بل هو تقدير لمسيرة مليئة بالعطاء والتحديات والعمل الدؤوب من أجل بناء أجيال المستقبل والارتقاء بالعلم لاستمرارية الأمل المنشود ودعم مسيرة البناء.
تخلل الحفل إلقاء كلمة المكرمين وعدد من الكلمات والفقرات الفنية ، والقصائد الشعرية، وتسليم المكرمين والمكرمات شهادات تقديرية ومكافآت تحفيزية.