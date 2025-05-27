مكتب التربية بمحافظة مأرب يكرم111 من المعلمين  والقيادات التربوية المبرزين

الثلاثاء 27 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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كرم مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب، اليوم، 111 معلم ومعلمة وكادر تربوي،من المبرزين في مختلف التخصصات،منهم 56 من المعلمات، وذلك في إطار الاحتفاء بيوم المعلم من كل عام.

وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة، أشاد وكيل اول محافظة مأرب علي الفاطمي، بجهود المعلمين والمعلمات ودورهم التنويري الفاعل في ترسيخ الهوية الوطنية، واستمرار العمل التربوي خلال الفترة الماضية، رغم الظروف والتحديات، واستهداف مليشيا الحوثي للقطاع التربوي والتعليمي.

ولفت إلى أن دور المعلمين العاملين في الميدان التربوي، وثباتهم واستمرارهم في تأدية مهامهم، أفشل مؤامرات التجهيل وطمس الهوية اليمنية التي تنتهجها مليشيا الحوثي الإرهابية، بهدف تعطيل التعليم، وتضليل الأجيال.

من جانبه أوضح نائب مدير مكتب التربية عبدالعزيز الباكري، أن تكريم هذه الكوكبة من التربويين المتميزين يمثل تكريما لكل العاملين في القطاع التربوي بالمحافظة،وعرفانا بدورهم الريادي، وحافزا للبذل والعطاء،وتكثيف الجهود والتنافس في التميز.... مؤكداً على أهمية إحياء يوم المعلم كل عام، باعتباره مناسبة رمزية،وتقليدا يحمل مشاعر الإجلال والتقدير لمشاعل النور، وبُنَاةِ الأجيال .

بالطبع، إليك فقرة يمكن أن يقولها أحد المكرمين في يوم المعلم:

وفي كلمة المكرمين التي قدمها أحد المكرمين أشار فيها أن هذا اليوم المميز، يوم يشعر الجميع بفخر وامتنان لا يوصفان لتكريم نخبة من المعلمين المتميزين.

مؤكدا أن التكريم ليس مجرد شهادة أو درع، بل هو تقدير لمسيرة مليئة بالعطاء والتحديات والعمل الدؤوب من أجل بناء أجيال المستقبل والارتقاء بالعلم لاستمرارية الأمل المنشود ودعم مسيرة البناء.

تخلل الحفل إلقاء كلمة المكرمين وعدد من الكلمات والفقرات الفنية ، والقصائد الشعرية، وتسليم المكرمين والمكرمات شهادات تقديرية ومكافآت تحفيزية.