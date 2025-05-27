الرئيس العليمي يصل موسكو ويدلي بتصريح صحفي

الثلاثاء 27 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء الى موسكو، في مستهل زيارة رسمية الى روسيا الاتحادية، تلبية لدعوة الرئيس فلاديمير بوتين، في إطار العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين.

وسيجري رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الزيارة مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الملف اليمني، وجهود إحلال السلام، والأمن الإقليمي والدولي.

كما سيتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في مجلس الدوما والحكومة الروسية، والفعاليات السياسية والدبلوماسية، والفكرية المهتمة بالشأن اليمني وموروثه الثقافي، والحضاري.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تصريح بالعلاقات الثنائية العريقة بين الجمهورية اليمنية، وروسيا الاتحادية، التي يعود تاريخها الى نحو قرن من الزمان، والحرص المشترك على توسيعها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأثنى الرئيس على موقف روسيا الثابت الى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، ودعم تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام.

كما أعرب الرئيس عن ثقته في ان تفتح هذه الزيارة افاقا اوسع من التعاون والتنسيق المثمر لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

كان في استقبال رئيس مجلس القيادة في مطار فونكوفو، نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، وسفير الجمهورية اليمنية لدى روسيا الاتحادية احمد سالم الوحيشي، واعضاء السفارة.

وقد اجريت للرئيس والوفد المرافق له على ارض المطار مراسم الاستقبال المعتادة، حيث عزفت الموسيقى النشيد الوطني لكلا البلدين، كما استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

يرافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الزيارة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومستشارو رئيس مجلس القيادة الرئاسي للدفاع والامن الفريق محمود الصبيحي، والتنمية والاعمار المهندس عمر العمودي، والشؤون الثقافية مروان دماج.