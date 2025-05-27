برشلونة يحسم ملف تجديد عقد لامين جمال

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اقترب برشلونة من الإعلان الرسمي عن تجديد عقد نجمه لامين جمال بعقد طويل الأمد لتحصينه من الإغراءات وتأمين مشروع النادي.
وقدم لامين جمال موسما رائعا مع برشلونة تحت قيادة الألماني هانز فليك مساهما في التتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.
وأوضح الصحفي فابريزو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن لامين جمال سيوقع عقدا جديدا مع برشلونة اليوم الثلاثاء.
وتم التوصل لاتفاق لتوقيع العقد حتى يونيو 2031 مع وكيله خورخي مينديز، أي عقد لمدة 6 سنوات.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن خورخي مينديز وصل إلى برشلونة والتقى أولا مع أنسو فاتي ثم مع لامين جمال ثم التقى مع ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة.
ويشير التقرير إلى أنه سيتم تعديل راتب جمال بشكل كبير وكانت المحادثات مرنة بين الأطراف المعنية.
من جانبها صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن لامين يمكن أن يكون اللاعب الأعلى أجرا في برشلونة إذا تم الأخذ في الاعتبار المتغيرات المتعلقة بالأداء المضمنة في العقد الجديد ولم يكشف عن قيمة الراتب بالتحديد بعقد.
ويرتبط يامال بعقد مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم القادم وشارك النجم الشاب في 55 مباراة مع برشلونة وسجل 18 هدفا وساهم بـ 25 تمريرة حاسمة.