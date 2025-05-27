اللواء العرادة يشدد على الإلتزام بالمرجعيات الثلاث كأساس للحل السياسي ويطالب بضغط دولي فعّال على المليشيات

الثلاثاء 27 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد اللواء سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، تعاطي مجلس القيادة والحكومة بإيجابية مع كافة المقترحات والمبادرات الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية، التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي.

وشدد العرادة، في لقائه اليوم مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فيناليس، على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث الأساسية للحل السياسي، وممارسة ضغط دولي فعّال على الميليشيات الحوثية لوقف تصعيدها، وتنفيذ الالتزامات الإنسانية والسياسية بما ينهي معاناة الشعب اليمني ويحقق تطلعاتهم وآمالهم في بناء دولتهم المنشودة.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري وتداعيات الأزمة الإنسانية في ظل استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وتهديد الملاحة الدولية.

وأشاد عضو مجلس القيادة بالعلاقات الثنائية بين اليمن والاتحاد الأوروبي، والدعم الأوروبي للحكومة في العديد من المجالات.

وثمّن العرادة المواقف الأوروبية الثابتة في دعم تطلعات الشعب وتعزيز الأمن والاستقرار، معرباً عن أمله في توسيع مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين اليمن والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تعزيز جهود الحكومة لتثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتحسين سبل العيش، ودعم قدراتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية.