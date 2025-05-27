قاطعوا_المنتجات_الإيرانية: حملة شعبية لمقاطعة منتجات إيرانية تغزو الأسواق اليمنية

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قال مستهلكون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي باليمن، أنهم لاحظوا، خلال الفترة الأخيرة، انتشاراً كبيراً لمنتجات إيرانية المنشأ، تغزو الأسواق اليمنية.
وأطلق ناشطون وإعلاميون ومواطنون يمنيون، حملة شعبية واسعة لمقاطعة المنتجات الإيرانية، التي تغزو الأسواق المحلية تحت وسم #قاطعوا_المنتجات_الإيرانية.
ودعا القائمون على هذه الحملة المواطنين إلى المقاطعة والاستمرار عليها، مشيرين أن إيران تساهم في تمويل الدمار والخراب والاقتتال الداخلي، وتنشر الطائفية والانقسام المجتمعي في اليمن، من خلال دعمها المستمر للحوثيين، عبر عدة قنوات.
وحذّر المشاركون في الحملة من شراء أي منتج الباركود الخاص به يبدأ بالرمز "626"، قائلين أن هذا الرقم يشير إلى بلد المنشأ: إيران.