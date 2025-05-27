روسيا تجلي طاقم ناقلة نفط تعرضت لأضرار كبيرة أثر قصف شنته أمريكا على اليمن

الثلاثاء 27 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت السفارة الروسية في اليمن، يوم الإثنين إجلاء طاقم ناقلة نفط روسية كانت قد تعرضت لغارة جوية أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضحت السفارة، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية، أن الغارة أدت إلى أضرار كبيرة في الناقلة، ما استدعى إجلاء الطاقم حفاظًا على سلامتهم.

ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية حول عدد أفراد الطاقم أو حالتهم الصحية.