#قاطعوا_المنتجات_الإيرانية: حملة شعبية لمقاطعة منتجات إيرانية تغزو الأسواق اليمنية روسيا تجلي طاقم ناقلة نفط تعرضت لأضرار كبيرة أثر قصف شنته أمريكا على اليمن العليمي يلبي دعوة بوتين ويطير إلى روسيا.. مصدر في رئاسة الجمهورية يكشف برنامج وأهداف الزيارة الحوثي يمنع القنوات ومنشئو المحتوى من التصوير أو إجراء المقابلات التلفزيونية (وثيقة) الإعلان عن صرف مرتبات شهري أبريل ومايو قبل عيد الأضحى مفاجأة قضائية في الكويت: صدور حكم قضائي بحق وزير الدفاع والداخلية الذهب يتراجع عن بريقه.. أنظار الأسواق تترقب كلمة السر من الاقتصاد الأميركي! ألمانيا تُزحزح اليابان عن عرش الدائن الأكبر لأول مرة منذ 34 عاماً من 5 مراحل.. خطة سورية لتطوير قطاع النفط حقل نفطي نيران متبادلة وهدنة غائبة: صاروخ من اليمن يشعل الأجواء وإسرائيل تصعد هجومها على غزة
أعلنت السفارة الروسية في اليمن، يوم الإثنين إجلاء طاقم ناقلة نفط روسية كانت قد تعرضت لغارة جوية أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن خلال شهر أبريل الماضي.
وأوضحت السفارة، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية، أن الغارة أدت إلى أضرار كبيرة في الناقلة، ما استدعى إجلاء الطاقم حفاظًا على سلامتهم.
ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية حول عدد أفراد الطاقم أو حالتهم الصحية.